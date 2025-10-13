Los Bomberos de Cataluña realizan 31 rescates en el sur de Tarragona durante la dana

Las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas en las comarcas del sur de Tarragona han causado inundaciones que han cortado carreteras y vías de ferrocarril, importantes daños materiales en diversas poblaciones, donde se desbordaron muchos barrancos y rieras, y han obligado a suspender las clases en cinco comarcas. EFE/ bomerscat en su cuenta oficial de la red X El Godall // SOLO USO EDI.

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido la actividad programada para este lunes en los partidos judiciales de Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus debido a la activación del plan especial de emergencias Inuncat por las lluvias torrenciales en el sur de Tarragona.

El TSJC sí mantiene la actividad considerada urgente, la guardia, la relacionada con violencia sobre la mujer o vigilancia penitenciaria.

La suspensión de la actividad se mantendrá “hasta la desactivación de la restricción de movilidad dispuesta por la autoridad gubernativa para la población en general”.

Los actos judiciales cancelados serán reprogramados “con absoluta preferencia a cualquier otro acto pendiente de ser agendado”, señala el TSJC.