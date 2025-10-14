Feijoó propone un registro de médicos que practiquen abortos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que si gobierna lo que él crearía no es un listado de médicos objetores para realizar abortos, como exige hoy en día la ley, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizar abortos. «Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas», ha apuntado en una entrevista en Antena 3.

Posteriormente, la vicesecretaria de Acción Sectorial de esa formación, Alma Ezcurra, ha aclarado en rueda de prensa que con esta propuesta Feijóo quiere poner de relieve que el PP no es un partido de «listas negras» y sí de «cumplir con la legalidad». Ezcurra ha manifestado además que si alguien dice que no se cumple la ley en las comunidades donde gobierna «estará mintiendo». El líder del PP había manifestado que a una mujer lo que «le interesa saber» no es «cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla» sino «cuáles son los médicos que la pueden asistir».

Según Feijóo, los médicos están «en su derecho» a declararse objetores de conciencia y no querer practicar abortos. «Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto», ha declarado.

Por su parte, a Organización Médica Colegial (OMC) ha defendido este lunes el derecho fundamental de los profesionales médicos a la objeción de conciencia, en el marco de la polémica surgida en torno a la creación de los registros de objetores al aborto por las comunidades autónomas, contemplado en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una ley o mandato va en contra de sus convicciones y creencias, ha asegurado.

Según ha insistido, la objeción de conciencia de los médicos constituye un derecho fundamental, de rango constitucional, reconocido y protegido tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por el Código de Deontología Médica.

La OMC ha sostenido que los datos de los médicos objetores deben mantenerse en secreto y bajo estricta confidencialidad, sin acceso público ni divulgación externa, siendo las autoridades sanitarias responsables de la planificación asistencial las únicas con acceso a dicha información y se ampara en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.