Se complica el blindaje del aborto sin el apoyo del PP

El Gobierno ha puesto en marcha este martes las medidas para garantizar el derecho al aborto tanto a través de la reforma de la Constitución, que el PP ya ha anunciado que no apoyará, como requiriendo a tres comunidades autónomas gobernadas por los populares que creen los registros de objetores de conciencia para cumplir la ley.

El Consejo de Ministros ha impulsado este martes una reforma para hacer de la Constitución un «escudo» para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo frente a la «ola reaccionaria", modificación que necesitará el apoyo del Partido Popular para salir adelante; un PP en el que conviven distintas sensibilidades sobre esta cuestión.

El Ejecutivo sabe que esta reforma —una modificación ordinaria del artículo 43, sobre el derecho a la salud— no va a ser sencilla, como ha reconocido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Se necesitarán tres quintos del Congreso y del Senado y, por tanto, solo el voto favorable del PP permitiría que el aborto entrara en la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER ha recordado que Feijóo ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener «ningún problema, ni político ni intelectual».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad ha mostrado su esperanza en que «el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres» y ha prometido «diálogo» y «búsqueda de confluencia de voluntades» para lograrlo.

En relación a esta cuestión, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que «hoy el debate es qué va a hacer el señor Feijóo». «¿Se va a poner del lado de las mujeres españolas o va a seguir secuestrado por Vox? (...) Hago un llamamiento a las mujeres del Partido Popular, este giro a la extrema derecha de Feijóo los está matando", ha dicho en declaraciones a LaSexta. Tras el anuncio, el líder popular, que este mismo lunes insistió en que su partido mantiene una posición “muy clara” sobre el aborto, legal desde hace décadas, cuya prestación está incorporada a la cartera de sanitaria y está plenamente incorporada al ordenamiento jurídico, no se ha pronunciado directamente.

Fuentes del partido han asegurado a EFE que el Gobierno no pueden contar con ellos para sacar adelante una reforma que califican como «vergonzosa» e inútil, ya que el Gobierno necesita sus votos para sacarla adelante.

Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que en su región no habrá «listas negras» de médicos, en referencia al registro de objetores que mandata la ley del aborto y ha criticado al presidente del Gobierno por, según ha dicho, tratar de darle lecciones y dirigirse a ella «en tono machito".

Vox ha reiterado su negativa a apoyar la reforma que eleve el aborto a la Constitución y ha dicho que este asunto no se puede someter a referéndum porque «hay cosas que no están sujetas a voto", entre ellas «el derecho a la vida».