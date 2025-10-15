Un curso de cirugía de base craneal puntero en León con fotografía en 3D y cabezas reales

León acoge por segundo año un curso internacional puntero sobre cirugía de base del cráneo y vascular organizado por el doctor Javier Robla Costales, jefe del servicio de Neurocirujía del Caule (Complejo Asistencial Universitario de León).

La preparaciones fotográficas en anatomía cerebral en 3D del neurocirujano argentino Álvaro Campero son una de las herramientas de las clases teóricas, mientras que en el laboratorio se trabaja con cabezas humanas procedentes de cuerpos donados para la ciencia para practicar en el abordaje del cráneo en cada lesión específica.

Cirugía de tumor de hipófisis, el tercer tipo de tumor más frecuente en el entorno del cerebro, el abordaje Pterional, Meningiomas del Ala Esfenoidal, Schwannomas Trigeminales o lesiones de la Punta del Peñasco son algunas de las intervenciones sobre las que se darán las pautas para posteriormente su puesta en práctica a lo largo de la jornada de este miércoles.

El curso comienza esta mañana a las 8.30 horas en el Hotel Abad San Antonio y se desarrollará hasta el viernes 17 de octubre, combinando el aula con el laboratorio en el Caule. Participan 16 alumnos de diferentes nacionalidades. Con esta segunda edición, León se convierte en una referencia para la formación en neurocirugía en lengua española, "con la importancia que tiene para los matices", señala el doctor Robla.