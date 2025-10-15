Más de 5.300 personas corren por la ELA con Eurocaja Rural

Foto de los participantes presenciales en el final de la carrera.Pepe Muñoz Sánchez

La carrera solidaria con la ELA de Eurocaja Rural fue todo un éxito. Más de 5.300 inscripciones y 103.400 euros recaudados en la lucha contra la ELA, en la última edición de la Carrera Solidaria de Fundación Eurocaja Rural.

Esta cifra supone un nuevo récord, al haber contado con un respaldo popular masivo y el apoyo fundamental de patrocinadores, colaboradores, Administraciones Públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La recaudación obtenida será íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, Adela Madrid, ELA Castilla y León, AdelaA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, Araela (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).