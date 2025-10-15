Almom espera una 'marea rosa' de hombres y mujeres en León por el cáncer de mama

Es la undécima carrera que Almom (Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama) y Drasanvi organizan en León. El 26 de octubre a las 11.00 horas se celebra en León "una de las carreras con mayor participación" de la ciudad. En la presentación de este aconteciminto "que esperamos que inunde León de rosa con la participación de hombres y mujeres", la vicepresidenta a la asociación, Maite de Lario, destacó los 260.400 euros que la asociación ha destinado ya al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, donde tienen un cuadro de honor como entidad colaboradora. "Invertir en ciencia es avanzar en el diagnóstico, en tratamientos menos agresivos y en vida. Sin investigación no hay avance y eso es lo que nos motiva. Queremos que el día 26 de octubre una marea rosa inunde León".

El objetivo de la carrera es sensibilizar y dar visibilidad al cáncer de mama, el mayor diagnosticado en mujeres en todo el mundo "pero con una buena noticia, se puede curar".

Las personas que quieran colaborar y no pueden estar en la carrera tienen la posibilidad de participar con el dorsal 0 en la cuenta de Caja Rural ES64 3085 0220 1426 8968 9624.