Una operación pionera se estrena en cuatro niños leoneses

El 'pectus excavatum', una malformación torácica congénita muy frecuente, ya tiene la mejor solución en León para niños y niñas que a causa de esta deformación sufren restricciones pulmonares o compresión cardiaca. El Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de León operó con éxito a cuatro pacientes pediátricos con el esternón y las costillas hundidos mediante una técnica mínimamente invasiva que consiste en la colocación de barras intratorácicas correctoras.

Se trata de una operación asistida con toracoscopia que permite guiar la colocación de las barras torácicas y las fijaciones externas. El hito, realizado en el transcurso de las primeras jornadas quirúrgicas dedicadas a esta malformación, ha sido posible gracias a la colaboración especial de Manuel López Paredes, jefe de servicio del Cleveland Clinic Children’s, del Hospital de Ohio, reconocido a nivel internacional por su experiencia en esta técnica. Su presencia permitió un intercambio enriquecedor de conocimientos y la implementación de las mejores prácticas en cirugía torácica pediátrica.

Como parte de la innovación aplicada en el manejo postoperatorio, se empleó una técnica pionera en el tratamiento del dolor denominada crioanalgesia, que utiliza frío localizado para bloquear temporalmente los nervios que transmiten el dolor, mejorando significativamente el confort y la recuperación de los niños intervenidos, que necesitan menos tiempo de estancia en la UCI pediátrica y menos analgesia. Paliar los efectos del postoperatorio es muy importante porque en la operación se hunde 3 centímetros el pecho del paciente.

Un momento de la intervención quirúrgica pionera.DL

Esta nueva forma de intervenir el 'pectus excavatum' se empezará a aplicar en el Complejo Asistencial Universitario de León a partir de ahora con los dos o tres pacientes candidatos que surgen cada año, según apuntó la jefa del servicio de Cirugía Pediátrica del Caule, María Rodríguez Ruiz. «La idea es coger ritmo e implantarlo definitivamente en León», admitió.

Aunque el 'pectus excavatum' afecta a más población infantil que estos pocos casos, los que son candidatos a la operación son aquellos que sufren restricciones pulmonares o compresión cardiaca. «Por un defecto estético no se hace ya que para ello hay tratamiento ortopédico y rehabilitación», añadió.

PRIMEROS EN CASTILLA Y LEÓN

La técnica, que está sobradamente constrastada, es la primera vez que se pone en marcha en Castilla y León. Además, se va extendiendo a otros procedimientos. Contar con la presencia en León del doctor Manuel López, referente internacional en la cirugía de la pared torácica, ha sido clave para que el equipo leonés se haya lanzado a introducir esta innovación. «Hemos tenido que esperar a una fecha concreta y juntar a los cuatro pacientes, aprovechando que el doctos Manuel López tenía otra intervención en Arabia Saudí», aclaró la jefa de Cirugía Pediátrica.

Rodríguez Ruiz, ha agradecido la colaboración de todos profesionales, en especial, de la Sección de Pediatría del Servicio de Anestesia, así como la dedicación y profesionalidad de la enfermería de quirófano, de los servicios de Reanimación y UCI de pediatría, y de las plantas de pediatría y cirugía cardíaca, quienes han trabajado coordinadamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes en todo momento». La jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica también destaca que estas jornadas reflejan el compromiso del Caule con «la incorporación de técnicas avanzadas y la mejora continua en la atención quirúrgica pediátrica», de manera que los pacientes de León tengan acceso a los tratamientos más modernos y efectivos.

