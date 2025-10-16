'Libera' elige en León el río Torío y la trashumancia para sus apadrinamientos ambientales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha seleccionado dos proyectos leoneses para su noveno certamen de «Apadrinamientos de espacios naturales». Se trata de la Federación Síndrome de Down en Castilla y León, que lucha por un Río Torío libre de residuos, además de la puesta en valor de la Fuente del Oro de la Mora, y la Asociación Trashumancia y Biodiversidad por su labor en Soria y en León en defensa de la recuperación de la trashumancia como práctica sostenible para conservar vías pecuarias y ecosistemas.

Son un total de 11 iniciativas ambientales seleccionadas en Castilla y León para respaldar su compromiso con la protección y conservación de entornos naturales y la eliminación de la basuraleza. Libera proporciona ayudas económicas a estas entidades de hasta 1.500 euros, así como asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos, formación y la organización de un encuentro anual para intercambiar experiencias y establecer colaboraciones. En esta novena edición, han sido apadrinadas 66 iniciativas en todo el país, cuatro con el distintivo de «Apadrinamiento plus», con hasta 3.000 euros.