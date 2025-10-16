'La Nota discordante' por la FOP de Darío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo domingo 19 de octubre, la compañía de teatro Pesquedrama, pone en escena la obra de Federico García Lorca La nota discordante, y lo hace por una causa solidaria, ayudar a la investigación de la Fribrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) que padece el pequeño leonés Darío Darío Rodríguez de Haro. La representación tendrá lugar en el Teatro San Francisco de León y el precio de la entrada es de 12 euros. La recaudación irá para la asociación Por dos pulgares de nada, entidad que se dedica al apoyo de la investigación de la FOP. Esta asociación tiene como protagonista a Darío Rodríguez de Haro, un niño que padece dicha enfermedad.

Este montaje mezclará el flamenco y la música popular, con la pureza del teatro y la lírica lorquiana, como elementos que siempre acompañaron la singladura como dramaturgo, poeta y director de escena de su famosa compañía La Barraca.

Su autor y director Floren Rabanillo Fernández ha querido con esta obra, crear una fusión entre estos tres modelos artísticos, acompañado siempre, de Oscar Odón Rodríguez Rico, director y coreógrafo de la escuela de baile Roderikus Dance y Mª Jesús Cadenas San José directora de la banda municipal de Laguna de Duero.

El elenco de dicha compañía de teatro pondrá en escena ese mundo dramático configurado que el escritor y director ha visto y apreciado en la figura de Federico García Lorca tanto a nivel literario, como sentimental y humano para apoyar una buena causa.