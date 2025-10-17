Resucitación cardiopulmonar a ritmo de Bad Bunny

Estudiantes practican con uno de los modelos para la reanimación cardiaca. virginia morán

Ya no se usa ni 'Macarena' ni Bob Esponja, la canción 'Tití me preguntó' de Bad Bunny puso ritmo a las prácticas de resucitación cardiopulmonar que el servicio de Urgencias y la UCI realizaron este jueves frente al salón de actos del Caule.

Con motivo del Día Mundial de la Parada Cardiaca se invitó a estudiantes y público a iniciarse en esta maniobra que salva vidas. El 70% de las paradas cardiacas ocurren con presencia. Es vital que cualquiera pueda hacerlo.

La música se utiliza para animar a las personas que se entrenan en esta práctica a seguir un ritmo rápido, necesario para conseguir la reanimación efectiva. "Algunos nos dijeron que estaban deseando aprenderlo y otros no se atrevieron, hemos tenido de todo", comentaron los organizadores.

Bajo el lema 'Todos podemos salvar una vida' se desarrolló esta jornada de concienciación ante la parada cardiaca establecida en 2012 gracias a la Declaración del Parlamento Europeo.

La jornada tiene lugar cada 16 de octubre y, desde 2022, se celebra a nivel mundial, gracias al Ilcor (International Liaison Committee on Resuscitation), que agrupa a los consejos de resucitación cardiopulmonar de los cinco continentes.

Por otro lado, este sábado, 18 de octubre, de 10 a 14 horas, la Plaza de San Marcos será el escenario de un macrotaller en el que está previsto que participen cerca de 200 personas para entrenarlas en esta maniobra que salva vidas.

La Gerencia de Atención Primaria de León, junto al ICSCYL, es la artífice y organizadora de este evento, que abordará la Reanimación Cardiopulmonar (RCP Básica), la cadena de supervivencia, la parada cardiorrespiratoria, la respiración boca a boca y la liberación de obstrucción de Vía Áerea por Cuerpo Extraño.