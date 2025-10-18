En imágenes. Una vida a golpe de mano: "Actúa aunque no sepas"

Cien presiones de mano en el pecho por minuto. Esa es la cadencia con la que se puede salvar una vida. Es lo mínimo (y lo máximo) que puede hacer una persona que no sea un profesional sanitario si es testigo de un paro cardiorrespiratorio. La técnica se llama RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y hay que empezar a realizarla inmediatamente después de llamar al 112 para pedir asistencia médica. Hasta que la ambulancia llega no hay que quedarse de brazos cruzados o bloqueado por la situación. «Aunque no se sepa practicar la maniobra hay que actuar, hacer compresiones torácicas en el pecho con las manos a un ritmo de 100/120 por minuto, ininterrumpidamente hasta que llegue el personal sanitario. Es preferible hacer algo a no hacerlo, siempre sirve. Si te cansas, que siga otra persona».

Más de 40 enfermeras de Atención Primaria y 5 anestesistas del Hospital de León y del Bierzo impartieron este sábado talleres de reanimación cardíaca en la plaza de San Marcos a casi 300 personas, entre adultos y niños y niñas, que se inscribieron para aprender una sencilla técnica que salva vidas.

En España mueren cada año 25.000 personas por muerte súbita y el 90% fallecen fuera del hospital. Si alguien del entorno hubiera practicado una RCP, aunque no fuera perfecta, el 74% de esas personas podrían estar vivas. Menos del 30% de las personas que presencian un episodio de parada cardiorrespiratoria empiezan a realizar una maniobra por miedo. «Cada minuto que pasa sin hacer nada se pierde un 10% de posibilidades de que la persona sobreviva, a los tres minutos son hacer nada se entra en muerte cerebral y a los 10 minutos ya no se puede hacer nada», explican los anestesistas que participaron en los talleres.

Y no hace falta hacer el tradicional boca a boca. «No es necesario, las compresiones es lo único que han demostrado beneficio». Si la técnica da resultado y el paciente recobra la consciencia, el siguiente paso es colocarlo en posición lateral de seguridad «y acompañarle hasta que llegue el personal sanitario, que ya se ocupará de todo».

«Estos talleres deberían impartirse en las escuelas a todos los niños y niñas y en unos años tendríamos a toda la población formada en una técnica que salva vidas», asegura la gerente de Atención Primaria, Charo Viloria, que se desplazó con todo el equipo de enfermería para participar en los talleres. «La mayoría de las personas no sabe hacer estar técnica que es muy sencilla y en el empeño para difundirla es en lo que estamos, como muestra la organización de esta actividad. Toda la población debería aprender». Todo el material desplazado a la plaza de San Marcos, como pantallas y muñecos con los que practicar, están cedidos para esta actividad por el Instituto de Ciencia de la Salud de Soria, que colabora con la Gerencia de Atención Primaria de León.

Además de asistir a estos talleres populares, asociaciones, empresas, o cualquier colectivo puede ponerse en contacto con los profesionales de enfermería de Atención Primaria para aprender a manejarse en situaciones de riesgo.

En los talles no faltaron preguntas sobre la maniobra de Heimlich para los casos de atragantamientos. «Si la persona está consciente hay que animarla a toser y darle cinco golpes entre las escápulas y si no son efectivas cinco compresiones abdominales por debajo del esternón».

Para impartir estos talleres, cuarenta enfermeras han superado la formación como instructoras.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la RCP que se conmemoró el jueves y contó con la colaboración del grupo de trabajo del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Asistencial Universitario de León y el Ayuntamiento de León y Protección Civil.

El evento se dirigió a familiares y amigos de pacientes que puedan presentar necesidades de reanimación en un momento determinado, así como a la población en general, con el objetivo de tratar de salvar o aumentar significativamente las vidas de personas que sufren una parada cardiorrespiratoria, ya que la RCP mantiene el flujo de sangre con oxígeno al cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue asistencia médica.

Además de los talleres, la Gerencia de Atención Primaria instaló un punto de vacunación contra la gripe.