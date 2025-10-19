Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles para este sábado en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en León cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes cuando más al norte y oeste de la provincia.

Las temperaturas serán mínimas sin cambios o en ligero ascenso en la Cordillera Cantábrica y en notable ascenso en la meseta, entre los 9 y 12 grados, y máximas en descenso que oscilarán entre los 19 y los 21 grados.

El viento será del sur y suroeste, flojo y en aumento a moderado con rachas localmente fuertes o muy fuertes en zonas altas y expuestas de montaña. EFE

