Señales de que un menor está sufriendo acoso escolar y qué hacer para protegerlo

Desde 2016 se han detectado 10.000 casos de bullying.

El acoso escolar, también conocido como bullying, es un problema grave que implica maltrato verbal, físico o psicológico de forma reiterada y continuada, con un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Reconocer las señales de alerta y aplicar estrategias de prevención es fundamental para proteger al menor.

Las señales suelen ser cambios drásticos e inexplicables en el comportamiento, el estado de ánimo o los hábitos del menor. Es vital observarlos en casa y no subestimar sus quejas.

Señales Físicas y de Objetos

Lesiones Inexplicables: Moretones, arañazos o heridas sin una explicación coherente o de las que se avergüenza de hablar.

Deterioro de Pertenencias: Ropa, libros, material escolar o dispositivos electrónicos rotos o perdidos con frecuencia.

Síntomas de Somatización: Quejas frecuentes de dolores de cabeza, de estómago, vómitos o malestar general sin causa médica aparente.

Cambios en el Apetito: Comer mucho más o mucho menos de lo habitual.

Problemas de Sueño: Insomnio, dificultad para conciliar el sueño o pesadillas recurrentes.

Conductas Regresivas: Retorno a comportamientos de edades anteriores, como la enuresis (mojar la cama) o chuparse el dedo.

Señales Emocionales y de Comportamiento

Miedo a la Escuela (Fobia Escolar) : Negativa, excusas o llantos para evitar ir al colegio o a actividades extraescolares. Ansiedad o crisis matutinas justo antes de salir de casa. Peticiones de cambiar de ruta para ir a la escuela. Prisa inusual por salir del centro educativo al finalizar las clases.

Cambios de Humor: Mostrar una tristeza, ansiedad o aislamiento persistente. Estar reservado, callado, o, por el contrario, tener explosiones de ira o irritabilidad sin motivo aparente.

Pérdida de Autoestima: Sentimientos de desesperanza, inseguridad, impotencia o comentarios negativos sobre sí mismo.

Aislamiento Social: Pérdida repentina de amigos, dificultad para hacer nuevas amistades, evitar situaciones sociales, no llevar compañeros a casa o no querer celebrar su cumpleaños.

Conductas de Riesgo (en casos graves): Autolesiones o ideación suicida.

Señales Académicas y Financieras

Bajo Rendimiento Académico: Descenso notable e inexplicable en las calificaciones, falta de concentración y pérdida de interés por las tareas escolares.

Petición de Dinero: Pedir más dinero de lo normal o tomar dinero de casa sin permiso (pueden ser extorsiones del acosador).

Resistencia a Hablar: Evitar hablar sobre el colegio, sus compañeros o profesores.

La prevención requiere un esfuerzo coordinado entre la familia, el centro educativo y los propios alumnos.

Prevención desde el Ámbito Familiar

Establecer un Canal de Comunicación Abierto:

Crea un entorno de confianza y seguridad donde el menor pueda hablar sin temor a ser juzgado.

Utiliza preguntas abiertas (Ej: "¿Cómo te sientes últimamente en el colegio?") en lugar de cerradas.

Recuérdale que siempre estarás para apoyarle y que no tiene la culpa de lo que le sucede.

Educar en Valores y Empatía:

Fomenta el respeto a la diversidad, la inclusión y la tolerancia.

Enseña al menor a reconocer sus propias emociones y las de los demás para desarrollar la empatía.

Enséñale a identificar las relaciones tóxicas basadas en el abuso de poder o que destruyen la autoestima.

Fortalecer la Autoestima y Asertividad:

Potencia la confianza en sí mismo. Las actividades deportivas o de ocio son buenas herramientas para esto.

Enséñale a mostrar sus sentimientos sin temor y a defender sus ideas y opiniones con firmeza y serenidad (asertividad).

Dale herramientas de defensa personal verbal para responder a un insulto o una burla sin recurrir a la agresión.

Enseñar la Diferencia entre "Chivarse" e "Informar": Explícale que revelar un "mal secreto" (como el acoso) es ser un buen amigo y un acto protector, no ser un chivato.

Vigilancia del Ciberacoso: Supervisa el uso del móvil y redes sociales, navegando con ellos para enseñarles un sentido crítico sobre contenidos nocivos o ilícitos.

Prevención desde el Centro Educativo

Cultura de Inclusión y Respeto:

Fomentar el trabajo en equipo y la inclusión en las aulas, valorando positivamente la diversidad.

Implementar programas de inteligencia emocional y habilidades sociales.

Vigilancia Activa y Zonas "Ciegas":

Los profesores deben estar atentos a los cambios en sus alumnos, ya que el acoso suele ocurrir cuando no están presentes (baños, pasillos, patio).

Asegurar la vigilancia en las "áreas ciegas" o comunes.

Protocolos Claros y Coherentes:

Contar con un protocolo de actuación ante casos de acoso (identificación, comunicación a familias, medidas urgentes y seguimiento).

Actuar con rapidez y firmeza ante el primer indicio de agresión para evitar que la situación se cronifique.

Empoderar a los Observadores: