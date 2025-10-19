'La nota discordante' a favor de Darío

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La compañía de teatro Pesquedrama representó este domingo Teatro San Francisco de León, su obra Lorca, la nota discordante, un espectáculo cuyos beneficios se destinarán a la asociación Por dos pulgares de nada, una entidad que se dedica al apoyo de la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva. La asociación tiene como protagonista a Darío Rodríguez de Haro, un niño de La Pola de Gordón que padece dicha enfermedad y que con su valentía y el esfuerzo de sus padres, luchan para que se ponga remedio a este tipo de patologías denominadas como enfermedades ultrarraras.