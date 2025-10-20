Deshumanizar las relaciones

Publicado por EP Santa Cruz De Tenerife Creado: Actualizado:

La profesora de Psicología Social de la Universidad de La Laguna (ULL) Naira Delgado advierte de que la deshumanización, en un contexto social polarizado, de sobreexposición digital y de discursos de odio, se ha convertido en «un fenómeno silencioso» que atraviesa la vida cotidiana. «Deshumanizar es tratar a otros como si no fueran personas», resume Delgado, quien advierte de que puede ser consciente, como por ejemplo llamar menas a los menores migrantes no acompañados para representarlos como una amenaza; o inconsciente, al aludir a los médicos y enfermeros como héroes durante la pandemia de covid. También hay otra categoría de deshumanización, la de la administración sanitaria, que «transforma al paciente en un número». Se trata de «procesos sutiles pero muy eficaces», ya que «normalizan actitudes de desprecio que terminan erosionando la empatía», analiza la experta en declaraciones remitidas por la Universidad de La Laguna. Naira Delgado recalca que el lenguaje juega un papel crucial en este fenómeno, pues «las palabras no solo comunican, sino que modelan la forma en que pensamos sobre los demás». «Cuando llamamos mena a un menor migrante, dejamos de pensar que es un niño con historia, con miedo, con familia. Lo convertimos en una categoría abstracta, y eso tiene consecuencias muy reales», afirma. Esa manera de nombrar, repetida de forma masiva en redes y medios, va calando en la percepción social hasta moldear políticas públicas y actitudes colectivas, advierte esta investigadora.

Durante la pandemia, esta lógica se manifestó «de una manera más sutil pero igualmente dañina». La etiqueta de ‘superhéroes’ aplicada al personal sanitario pretendía ser un homenaje, pero terminó invisibilizando su humanidad. «Un superhéroe no necesita dormir», ironiza Delgado, quien añade que «cuando se exalta la fortaleza sin reconocer los límites, se pierde de vista la vulnerabilidad de quienes cuidan». El estudio de este fenómeno forma parte del proyecto Procesos de deshumanización interpersonal: bases psicológicas y neurocognitivas, desarrollado por Delgado en la Universidad de La Laguna. Analiza cómo las expectativas de entrega ilimitada o perfección profesional pueden transformarse en formas de deshumanización sutil, especialmente en entornos de alta presión emocional.rar con empatía.