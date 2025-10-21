Dos servicios en un centro sostenible

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualda de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel García Blanco, espera que en el mes de junio de 2026 esté en marcha en León la nueva Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad (Uvad) que concentrará todos los servicios que se prestan en la plaza de Colon y en la avenida José Aguado. La futura sede de la Uvad se levanta en una parcela de 5.300 m2 cedida por el Ayuntamiento de León en la calle Juan Pablo II, en la zona de La Lastra de la capital leonesa, y en ella la Junta de Castilla y León ha invertido más de 6 millones de euros, de los que 400.000 euros son para equipamiento y 268.000 euros para el proyecto.

Isabel Blanco visitó este lunes las obras de un edificio «que facilitará la vida de las familias de Lón» con personas dependientes y discapacitados» al unificar todos los servicos en un único edificio «energéticametne eficiente» y donde se valorarán los grados de las personas dependientes y con discapacidad, así como de atención temprana. El año pasado, los servicios sociales de León realizaron 4.231 valoraciones de dependencia y 324 menores recibieron asistencia de atención temprana, dirigido a niños con discapacidad menores de 6 años. Se efectuaron 8.733 intervenciones relacionadas con información y asesoramiento o a través del programa individual de recuperación e integración, y se llevaron a cabo 1.200 valoraciones de dependencia y 920 actuaciones para gestionar las solicitudes de acceso a plazas en centros para personas con discapacidad.

Durante la visita, Isabel Blanco no se dejó ni un espacio por visitar y conocer de edificio accesible, energéticamente sostenible con cristales especiales de baja emisividad para evitar pérdidas de calor y sisemas de contraol de radiación solar, con un suministro procedente de biomasa y paneles fotovoltaicos.

La plantilla de la actual Uvad –dividida en dos espacios– está integrada por 42 trabajadores, de los que 29 tienen un perfil técnico –fisioterapeuta, psicólogo, logopeda o trabajador social, entre otros–. Todos ellos se trasladarán al futuro centro, ha informado la vicepresidenta.

El edificio está compuesto por una planta baja en la que se ubicará la valoración, conformada por cuatro módulos, salas de espera y despachos para el psicólogo, el trabajador social y el personal sanitario. También estará en esta planta el ala de atención temprana, diseñada estéticamente para niños, que integrarán tres salas grandes y cuatro medianas, taller de moldes, despachos, sala de lactancia y estancia de acogida. La primera planta queda reservada para la dirección y el resto de las dependencias administrativas. Se habilitarán 33 plazas de aparcamiento –dos con puntos de recarga eléctrica y dos adaptadas–, así como con un área ajardinada y arbolada.

La Unidad de Valoración de León se complementa con la de Ponferrada, con las que se cubre toda la provincia leonesa al acercar los servicios a los ciudadanos de la Comarca del Bierzo.