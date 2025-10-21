El Consejo Económico y Social y el Consejo de la Juventud de Castilla y León firman un protocolo de colaboración para el estudio conjunto y la presentación de informes y propuestas

El Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) y el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) firman un nuevo protocolo de colaboración con el objetivo de establecer un marco de trabajo conjunto para el estudio y la elaboración de informes y propuestas en el ámbito de sus respectivas competencias.DL

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) y el Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) han firmado hoy un protocolo de colaboración con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en el ámbito de la juventud, la participación y la mejora de las políticas públicas en la Comunidad.

El acuerdo tiene por objeto concretar la colaboración entre ambas instituciones para el estudio conjunto y la presentación de informes y propuestas, en el ámbito de sus competencias, sobre la aprobación de normas, planes y medidas orientadas a la promoción de los derechos de las personas jóvenes.

La cooperación se centrará especialmente en cuestiones relacionadas con las relaciones laborales, las políticas de empleo, la protección social, los servicios públicos, la igualdad, el bienestar y la calidad de vida. Además, esta colaboración permitirá facilitar la inclusión de recomendaciones específicas en materia de juventud dentro del Informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León.

En virtud de este protocolo, el CESCyL y el CJCyL intercambiarán información sobre sus actividades y sobre los documentos que elaboren (informes, propuestas, publicaciones, etc.). Asimismo, el CESCyL invitará al CJCyL a participar en las reuniones del Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada, previsto en el artículo 4 bis de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso de trabajar de manera coordinada para que la voz de la juventud esté presente en el análisis y las recomendaciones sobre la situación social y económica de Castilla y León.