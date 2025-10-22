José Luis Marqués: "El apocalipsis no es el caos, es un nuevo orden mundial"

José Luis Marqués, primero por la izquierda, junto a Carmen Paniagua, con el obispo de León, Luis Ángel de las Heras y representantes del islam y cristianos ortodoxos con el capuchino Federico Albini.ÁNGELOPEZ

José Luis Marqués Utrillas (Teruel. 1945) se educó en un colegio de La Salle, conoció el Opus Dei en sus días de seminario y su formación universitaria, en la Universidad de Comillas, le impregnó del carisma jesuita. Se hizo sacerdote, colgó la sotana y se convirtió al bahaísmo, una religión con 180 años de antigüedad que siguen ocho millones de personas en el mundo, en algunos países como Irán, muy perseguidos, y tiene un pequeño foco en León. Marqués, que trabaja desde hace medio siglo en diálogo interreligioso, acaba de publicar el libro Apocalipsis. Historia del fin (Almuzara ediciones).

—¿En qué punto está el diálogo interreligioso en este momento tan complicado, con la situación de Gaza, Israel, Europa y Estados Unidos?

—Una cosa es la política, y los problemas de las guerras. Durante siglos han sido las religiones las que han motivado guerras, pero en este momento no son las religiones. No voy a entrar en el tema de Israel y Gaza, porque ahí hay fanatismo por ambas partes, y cada uno tiene sus criterios, y todos querrían quedarse con todo el territorio. Desde estas últimas décadas, la mentalidad general es que todas las religiones son buenas y uno puede seguir una u otra o ninguna. Ha habido un cambio de mentalidad, que es lo importante, lo mismo que ha habido una mentalidad a favor de que la mujer no es inferior al hombre o que la esclavitud no es aceptable, aunque siga habiendo otro tipo de esclavitud.

—¿Son buenas las religiones a pesar de que algunas aún son muy reacias a la igualdad?

—Ha tenido una prevalencia el papel del hombre durante siglos, porque en la cultura durante miles de años ha sido así. Cuando era joven o cuando ya me casé, empezamos a ver que los hombres y las mujeres son exactamente iguales. La religión baha'i defiende los principios de igualdad absoluta entre hombres y mujeres y no tenemos jerarquías, ni clero, no elegimos a un líder sino a un grupo responsable. Pero no me imagino yo un Vaticano con obispos y obispas, ha ocurrido esto en algunas iglesias evangélicas, que también hay obispas, pero no es fácil, son procesos lentos, y de todas maneras las religiones tienden siempre a ser muy conservadoras. Pero hay teólogos modernos que son más feministas a lo mejor que tú y que yo.

—¿Qué papel está jugando el islam en este contexto de diálogo interreligioso?

—El islam, teóricamente, fue durante siglos muy respetuoso, no solamente respetuoso, sino que fue una religión que en los siglos en la Edad Media fue gloriosísima. Aportó lo que llegaría a nuestro renacimiento: matemáticas, medicina, astronomía... adelantos tremendos. Pasaron los siglos y entró en decadencia y están también un poco rencorosos con Europa, porque Europa ha ido a Oriente Próximo a dominar y conquistar. Dentro del islam también hay corrientes muy abiertas. No creo que tengamos que tener miedo a que los musulmanes vayan a dominar Europa, como han temido en Irlanda o Alemania o quienes creen que van a venir aquí a recuperar el califato de Córdoba. La mayoría de los musulmanes que están aquí en España están tranquilamente trabajando y van a llevar sus costumbres. De hecho, en los encuentros interreligiosos también contamos con musulmanes. Yo he estado en Marruecos y la gente es superpacífica, muy amable, encantadora y hay mujeres que llevan tapado la cabeza y la hermana de un amigo mío pues no llevaba en absoluto nada en la cabeza. No se puede generalizar. Ni todos los anarquistas son terroristas, ni todos los musulmanes son terroristas. Tomar la religión de una forma fanática siempre es perjudicial. Hay que tomar la religión en tanto que te ayude a ser mejor persona, a ayudar a los demás, a fomentar los derechos humanos y en ese sentido todas las religiones ayudan socialmente. Los musulmanes tienen sus leyes de caridad y son muy hospitalarios de por sí.

—Acaba de publicar «Apocalipsis. Historia del fin». ¿Se acerca el fin del mundo?

—La publicidad es un poco tremendista. El estilo del apocalipsis y de otros pasajes bíblicos es como de ciencia ficción y poético. Habla de que siempre ha habido circunstancias malas y guerras y que puede seguir habiendo, pero que el final no es caótico. Pensamos que apocalipsis es algo caótico y destructivo pero en los últimos capítulos (del libro bíblico) la nueva Jerusalén baja del cielo a la tierra. La nueva Jerusalén, el nuevo reino de Dios en la tierra que decía Jesús, es lo que Baha'u'lláh, el fundador del bahaísmo, llamaba un nuevo orden mundial cuando escribió a los gobernantes del siglo XIX (Napoleón III, al zar de Rusia, a la reina Victoria). Plantea un Parlamento Mundial y es en lo que estamos trabajando muchas personas con una conciencia especial y una actitud positiva a favor de los derechos humanos y de la mujer. La educación es la solución a todos los problemas, fomentando mentes abiertas y solidarias.

—Es muy optimista.

—Por muchas dificultades que haya, a no ser que venga una sexta extinción, a no ser que nos matemos con bombas atómicas y nos autodestruyamos, porque, no va a haber una segunda arca de Noé. Nuestra perspectiva es que por muchos problemas económicos o sociales, incluso de enfermedades, que haya, la humanidad tiene que llegar a ser un solo país. Como decía Baha»u»lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Igual que los ciudadanos tenemos derechos en España como ir al hospital y a la escuela, lo mismo ha de ocurrir en un planeta federad en el que utilicemos todos los recursos en el beneficio de todos, con una moneda única, un idioma auxiliar y sin un Leviatán que nos domine (gobierno americano, ruso, chino...). Para mí la perspectiva es muy positiva aunque no lo veré yo, quizás mis nietos o sus nietos.

—¿Todas las religiones tienen su apocalipsis?

—Hay apocalipsis en la religión zoroastriana y en la India, y también los mitos nórdicos hablan de Ragnarök y de luchas entre los dioses. Pero no es porque se destruya todo, sino que viene una renovación. Son muy interesantes las láminas que expone un chico en el claustro claustro de los franciscanos (luchas entre los dioses y los gigantes). Apocalipsis viene del griego apokàlupsis (revelación). Los cristianos lo copiaron del zoroastrismo y los musulmanes de los cristianos. Es una renovación y una nueva cultura. Es en lo que trabajamos los bahá'ís en todo el mundo.

Religiones amigas en León El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió este martes el cuarto encuentro interreligioso en el conveno de los HH. Capuchinos Franciscanos de León. Representantes de las diferentes religiones -islam, cristianos ortodoxos, bahá'í- conversaron sobre los objetivos de su fe y los puntos en común para una fraternidad en la humanidad en tiempos tan complicados.

Encuentro interreligioso en León en el convento de los HH. Capuchinos Franciscanos.ÁNGELOPEZ