José Manuel Marrero: "El desarrollo del turismo modifica el mito del paraíso"

Profesor de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Marrero Henríquez, fue uno de los primeros en introducir en España la corriente ecocrítica, que comenzó en EE UU en los años 90. Este miércoles abordó en León el reto global del cambio climático, dentro del XVIII Curso de Actualidad Científica y Cultural organizado por la Fundación Carolina en la Facultad de Biológicas de la Universidad de León.

-¿Qué aporta la literatura al cambio climático?

-Todos los problemas medioambientales y climáticos están siempre asociados a respuestas tecnológicas y científicas y las humanidades, formalmente, no tienen una gran presencia. Hago una reivindicación del papel de las humanidades en las respuestas a los retos del antropoceno. La crítica literaria y la teoría de la literatura y la literatura misma contribuyen a afrontar esos problemas.

-¿De qué manera?

-Diversas. La crítica literaria recupera autores olvidados que tenían esta sensibilidad y no han sido atendidos por la historia, no son autores canónicos. Atendiendo a las nuevas manifestaciones poéticas, lo que se llama poesía expandida o contestataria. O releyendo autores canónicos que son una fuente inagotable de posibles significados para estas circunstancias imprevistas del presente.

-¿Desde cuándo aparecen en la literatura los problemas vinculados al cambio climático?

-La corriente ecocrítica surgió como grupo consolidado a mitad de los años 90 en EE UU. Se extendió por Europa y en España yo soy de los primeros en este tipo de orientación crítica y teórica.

-¿Cómo puede la ecocrítica imponerse al discurso político?

-La ecocrítica tiene una orientación contestataria, pone en valor, desde la crítica literaria y las humanidades, la posibilidad para criticar situaciones. En EE UU fue muy famosa la novela Primavera silenciosa de Rachel Carson, sobre la contaminación producida por vertidos. A lo que deben aspirar tanto las humanidades como la crítica literaria es a educar y contribuir a promover una mentalidad alternativa con la idea de bienestar contemporánea fundamentado en el crecimiento y el consumo constante, que, en un lugar limitado como es la Tierra, es insostenible.

«Esta sociedad huye siempre hacia adelante sin afrontar de verdad los problemas medioambientales» José Manuel Marrero

-¿De qué manera convive el movimiento ecocríto con las decisiones políticas que se toman o no se toman por la protección del medio ambiente? ¿Los políticos les tienen en cuenta?

-No nos tienen en cuenta. Mi papel como escritor y crítico no es político directamente. Hago mis investigaciones con la lupa de la conciencia medioambiental contemporánea. Sí me relaciona más con los movimientos ciudadanos y gente interesada que organiza sus congresos y actividades en lugares rurales y participo dando charlas. Mi relación con los políticos es nula.

-Se impone con fuerza el discurso político negacionista, a pesar de la literatura y la ciencia.

-Es un signo de los tiempos. Las etiquetas tapan el territorio. Los bulos proliferan y el análisis mesurado, razonado de las circunstancias en las que nos encontramos pierde potencia.

-¿Qué hacer para evitarlo?

-En mi caso, seguir haciendo mi trabajo, descubrir autores, releer a los clásicos, promocionar este tipo de lecturas posibles porque hay una riqueza tremenda en los autores canónicos cuando se les lee con una lupa contemporánea. Yo tengo algunos trabajos sobre El coloquio de los perros de Cervantes, que es capaz de poner en entredicho el mito de la excepcionalidad humana, fundamentado en el lenguaje y la razón, pone en entredicho el sometimiento del otro, e incluso el consumo de carne, que es el símbolo de todos los males. Con carne se soborna a los políticos y a los jueces. Son lecturas posibles. Ese libro leído en colegios con la lupa actual sería pedagógicamente interesante. Yo lo que hago es escribir. Tengo un libro de poemas titulado Paisajes con burro donde hablo del burro como animal de sabiduría telúrica. Son escritos antivíricos, donde hago un diagnóstico de esta sociedad que huye hacia adelante sin afrontar de verdad los problemas medioambientales.

-De los 90 a la actualidad ha habido distintas reivindicaciones. ¿Qué preocupa ahora al movimiento ecocrítico?

-Hay distintas ramas dentro de la ecocrítica, como el ecofeminismo, la injusticia medioambiental... En mi caso he propuesto como un proyecto una teoría de la literatura que he denominado Poética de la respiración, que es una manera de poner en valor tanto las escrituras inspiradas en los pueblos primigenios de América, como la literatura de culturas letradas y altamente digitalizada. Todas quieren conocer, y conocer en el fondo es captar el ritmo y la armonía de la naturaleza que, metafóricamente, sería como captar la respiración del planeta. Es una manera de atenuar las oposiciones tradicionales y binarias entre lo arcaico y moderno, cultura y naturaleza, civilización y barbarie.

-El turismo masivo es otra preocupación medioambiental

-El turismo modifica el mito del paraíso. En Canarias, por ejemplo, asociada a los mitos clásicos de las islas afortunadas, desde que entra el turismo de masas, el mito del paraíso que se utiliza para la venta del territorio, en la literatura empieza a ser irónicamente utilizado. Releo a autores españoles como Lorca o Machado. En Campos de Castilla, Machado habla de la decadencia de España, pero si se lee con atención habla de los incendios y las correntías como causa de la pobreza. Es lo que ha pasado en León este verano con los incendios. No soy biólogo, pero con las sequías hay mucho combustible. Machado ya abordaba la España decadente, pero si se pone la lupa contemporánea te das cuenta de que habla de incendios o pobreza del suelo. El otro día estuve visitando en el Musac la exposición Studio Drift con la instalación ‘Amplitud-pradera’, una obra en movimiento que me ayuda a explicar mi Poética de la respiración, que tiene que ver con que la naturaleza está llena de ritmo, las estaciones, el ciclo menstrual, las mareas, y premia al homínido que es capaz de percibir sus regularidades, porque tiene posibilidades de sobrevivir. Esos ritmos de armonía son los fundamentos de la percepción de la belleza. La literatura debe respirar al unísono con el planeta, el ritmo y la armonía son el fundamento de su estabilidad, como escribo en Filología verde y poética de la respiración para un mundo contaminado.

-¿Cómo le gustaría movilizar las conciencias?

-Que comprendan el papel fundamental que tiene el pensamiento crítico que las humanidades fomentan a la hora del ver el presente en su conjunto, no atomizado, cuyos problemas se resuelven mediante tecnología o descubrimientos científicos, pero hay que mirar todo con una ambición de conjunto. Las humandades fomentar el pensamiento del conjunto.

-¿Hay que mirar a las humanidades para ser autocrítico?

-Las artes y las letras tienen un papel fundamental para mover conciencias.