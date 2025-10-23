La leonesa Capitolina Díaz, premio nacional de Sociología y Ciencia Política 2025

La catedrática leonesa Capitolina Díaz, oriunda del pueblo berciano de Villadepalos (Carracedelo), ha sido galardonada con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 que concede el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CIS) por su trayectoria profesional.

Capitolina Díaz Martínez, especializada en sociología de la educación y sociología de género, vivió en Ponferrada hasta la época del bachillerato. Se licenció en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en la Universidad de Londres. Tras varios años como profesora en la Universidad de Oviedo, obtuvo la cátedra en Valencia.

Actualmente, forma a personal investigador para aplicar la perspectiva de género en la salud.

Fue la primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (2006-2008), consejera de investigación de la Reper (Representación Permanente de España ante la Unión Europea) en Bruselas. y directora general para la Igualdad en el Empleo del Gobierno de España (2008-2010). También fue presidenta de la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas.

En 2024, la Universidad de León (ULE) le concedió el premio Diversa e Igual 2024, junto a Ángeles Caso, porque "ha demostrado en sus múltiples publicaciones e investigaciones su compromiso en favor de la lucha por la igualdad de las mujeres en el ámbito de la ciencia, la investigación y la academia".

El jurado del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 estuvo compuesto por diversos académicos y expertos en el campo.