Más de 200 personas con Cáritas de León por el "sueño de un hogar digno"

Más de 200 personas llenaron el centro de la capital leonesa con el grito 'Sin hogar, pero con sueños' en una marcha organizada Cáritas Diocesana con motivo de la campaña que lanza para el Día de las Personas Sin Hogar que se celebra el 27 de octubre.

Entre los asistentes, destacó la presencia de personas sin hogar, voluntariado, profesionales y, especialmente, de escolares de los colegios Carmelitas de Landázuri y Virgen Blanca donde Cáritas ha realizado una labor de sensibilización con el tema.

La marcha discurrió desde la Catedral hasta Santo Domingo por la calle Ancha. Muchas personas se sumaron con los rostros cubiertos por caretas para visibilizar a todas las personas invisibles que tienen como techo el cielo o viven a cubierto en precario o en albergues.

Daniel, una de las 310 personas atendidas por Cáritas en sus centros de León y albergues de Cistierna y La Robla, leyó el manifiesto en el que bajo el lema 'Sin hogar, pero con sueños' se hace hincapié "algo muy sencillo y profundamente humano: que toda persona tenga garantizado su derecho a un nivel de vida digno".

Acceso a la salud, vivienda adecuada, alimentación, vestido, asistencia médica, servicios sociales y una red de protección frente a las adversidades son los requisitos de un hogar digno para Cáritas. Los sueños silenciados de las personas sin hogar cuentan que hay personas que trabajan y, aún así, no pueden acceder a una vivienda, que las personas migrantes están atrapadas en la invisibilidad y las víctimas de violencia de género no encuentran una salida segura.

Sueños que hablan de personas con discapacidad que no tienen oportunidades laborales, de quienes padecen enfermedades mentales o adicciones, de jóvenes que salen del sistema de protección de menores sin el acompañamiento necesario, de mayores sin red familiar ni pensión suficiente, de personas LGTBIQA+ discriminadas o expulsadas de sus hogares, de madres solas que luchan por mantener a sus hijos e hijas.

"Ellas y ellos también sueñan", recalca el manifiesto. El objetivo de Cáritas con esta campaña es que la sociedad se detenga y mire de cerca estas realidades que "muchas veces se esconden detrás del prejuicio o la indiferencia".

Cáritas León hace hincapié en el impacto que la salud mental tiene en el sinhogarismo. "El sinhogarismo está cada vez más relacionado con la salud mental, y debemos abordarlo desde una perspectiva humana y comunitaria. Las personas que acompañamos no solo necesitan un techo, sino también vínculos, escucha y oportunidades para recuperar su proyecto vital”, asegura Aurora Baza, directora Cáritas León.

Actualmente, Cáritas trabaja junto con los servicios de Salud Mental y la Policía Municipal de León "para ofrecer una atención más completa y adaptada a las necesidades de cada persona", señala la entidad.

Entre enero y septiembre de este año, Cáritas de León ha atendido a 310 personas en situación de sin hogar en los recursos de la diócesis (sede de León y albergues de Cistierna y La Robla), una cifra ligeramente inferior a 2024 en el mismo periodo (342 personas), pero con el aumento de los casos en los que el sinhogarismo está estrechamente vinculado con la salud mental.

Del total de personas atendidas, 263 son hombres y 47 mujeres, con edades comprendidas mayoritariamente entre los 36 y los 65 años. En cuanto a la procedencia, el 52,5% son españoles, seguidos de marroquíes (10%), rumanos (4,8%), colombianos (4,2%) y senegaleses (3,8%).