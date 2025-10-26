Carta al fichu, carta al padre

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

Espublizóuse no anu 2021 una obra d’Eva González onde s’axuntaban cartas qu’esta escritora mandara a un fichu, que daquel.la estudiaba fuera de casa. Yeran cartas espontáneas, onde se contaban cousas de la vida cotidiana, con guapos detalles intrascendentes. El títulu de la obra yera «Cartas al fichu» ya yeran epístolas familiares que l’autora enxamás pensóu que chegaran al públicu; pero’l fichu «traicionóu» a la madre, porque las cartas yeran tan guapas ya interesantes filolóxicamente que nun podían quedar tapadas nuna carpeta familiar. Convirtíuse, entós, nuna obligación que la xente interesada na nuesa l.lingua pudiera conocere aquel.la obra importante de la nuesa pequena l.literatura. L.literatura pequena, yía verdá, pero interesante, esta del Altu Sil, na que tán práuticamente representaos tolos xéneros l.literarios.

No xéneru epistolar hai muitas obras interesantes. Si pasamos del pequenu Val.le del Sil ya Babia a la l.literatura global ya universal, alcontramos nesti xéneru l.literariu l.libros ya testos de muitísimu valir. Yá na época clásica tán las cartas de Cicerón, dalgunas mandadas a la familia, como las emotivas al sou harmanu, aconsechándolu como si fuera’l padre. Ya la hestoria recueche testos epistolares de muitos grandes escritores. You destaco por cima de tous a Franz Kafka. Kafka escribíu cartas l.literariamente estraordinarias. Asina, las «Cartas a Felice», una correspondencia d’amor interesantísima con Felice Bauer, cona que se comprometiera dúas veces ya dúas veces frustrara’l compromisu. Tamién las «Cartas a Milena», onde apaecen de forma especial los temores xeneralizaos del escritor. Magníficas tamién las cartas al sou amigu ya albacea Max Brod, que «traicionóu» a Kafka ya nun respetóu la sua voluntá de desaniciar los sous escritos. En setiembre de 1917 bromeaba Kafka con Max en cuantas a la sua tuberculosis: «El mieu cerebru ya’l mieu pulmón cheganon a un alcuerdu, pero nun me dixenon nada. ‘Asina nun podemos siguire’, dixo’l cerebru ya, pasaos cinco anos, el pulmón declaróuse dispuestu a colaborare». Pero la «Carta al padre» yía la que you más quiero: una obra de las mechores de la l.literatura, según la mia humilde opinión. Yía un axuste de cuentas cono sou padre, al que critica por insensible, pero ansiando reconciliase. Asina, comenta que cuando d’adolescente faía burl.la del padre, nun yera ofensa, sinón «como los chistes que se faen de dioses ya reis, que nacen d’un fondu respetu». Ya reconoz que poucas veces fuera él más feliz que cuando aquel home práuticu ya duru choraba xunto a la puerta del cuartu de la madre enferma.