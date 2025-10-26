Más de 6.000 personas sacan pecho en León en lucha contra el cáncer de mama

Una mujer hace el signo de la victoria al finalizar la exitosa Carrera de la Mujer en León.VIRGINIA MORÁN

Más de seis mil personas, una mañana soleada y muchas ganas de vivir la experiencia de correr, andar o patinar para apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

La XI Carrera de la Mujer que organiza Almon con Drasanvi repitió éxito de participación y repartió grandes dosis de alegría para exigir más investigación para erradicar este y otros tipos de cáncer.

Con puntualidad deportiva y la energía de la multitud con los brazos en alto, la carrera salió a las once de la mañana del paseo del Parque, a la altura del estadio Hispánico.

Las primeras corredoras y los primeros corredores llegaron menos de media hora después. En esta carrera no se miden los tiempos porque aquí solo se compite contra el cáncer de mama.

"Venimos por solidaridad y para que se pongan las pilas para dedicar más presupuesto para investigar", comentaron Lali, Conchi, Hugo, Visi y Rosa mientras dejaban constancia de su presencia delante de la escultura del león en la plaza de Toros. Ataviadas con pelucas rosas y sonrientes, señalaron llevan diez años participando en el evento.

"Afortunadamente no hemos tenido ningún caso cercano, pero cualquier día puede ser cualquiera porque está en auge", comentaron Marta y Natalia que, junto con la peque Claudia, hicieron la carrera A paseo con el cochecito de la bebé. También son asiduas de la carrera y acuden para hacer visible la necesidad de que "haya más investigación y más medios para el cáncer de mama, y los demás también, pero el de mama porque afecta especialmente a las mujeres".

"Mi madre murió de cáncer de mama. Venía con ella y ahora vengo con ellas", explicó una de las mujeres, acompañada también de su pequeña, que se sumó a la carrera con el grupo de trabajadoras y trabajadores de Wacker (antiguo Antibióticos).

"Hemos hecho una quedada para colaborar y pasar un buen día con los compañeros", comentó otra trabajadora. El director general de la empresa, Jörg Zindemann, fue uno de los hombres que, cada vez en más número, salió a la calle para visibilizar la importancia de esta causa.

Álvaro López Guerrero, superviviente de cáncer de mama y el único socio de Almon, fue otro de estos hombres. "Mi lucha contra el cáncer la tomé con toda naturalidad porque soy positivo", a pesar de que fue tan inesperado como se puede suponer si se tiene en cuenta que los tumores mamarios afectan a poco más de un 1% de hombres.

Gelín, como es conocido este reportero audiovisual, reconoce que "es muy duro y muy fuerte, pero gracias a la medicina, por supuesto, y luego a mis amigos, amigas y a la familia, estoy aquí".

El cáncer de mama es tan común que Gelín y Vanesa de Prado, ganadera trashumante de Gordaliza del Pino, no coincidieron, por poco, en la sala de quimioterapia, pero se conocieron durante una grabación para un documental en el que participa como pastora. Este domingo se juntaron con Eva y otras amistades para celebrar la curación y apoyar a todas las personas que están en tratamiento.

Mujeres en tratamiento, como Beatriz, y otras recuperadas de la enfermedad formaron parte de este evento que finaliza en fiesta, como quieren que acabe la enfermedad, en el estadio Hispánico.

Con la pancarta "Sacamos pecho por ti', Cani, de Grulleros, y Trini, de Villaornate, mostraban su satisfacción por haberse curado. Y las amigas que las acompañan por verlas curadas. Y todas por todas las personas que están en el proceso.

"El año pasado nos dieron la sorpresa y se juntaron más de 100 personas para apoyarnos y salimos del hospital para estar en la carrera", comentaron emocionadas. Este año lo hacen para celebrar.

El club Running Femenino, que empezó a funcionar este año en León, reunió a más de 30 mujeres en el evento. "Empezamos a correr desde cero con el objetivo de correr acompañadas y disfrutar del deporte sin importar si ganas o no", explicó Marina Fernández Álvarez, graduada en Cafyd y preparadora del grupo en el que también participan tres hombres.

"Queremos apoyar todo lo que tenga que ver con la mujer y hoy es un día especial", señalaron mientras iban recibiendo a las corredoras que llegaban al estadio Hispánico.