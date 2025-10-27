Antonio Turiel aborda la crisis ambiental y de recursos en Biología

El investigador leonés Antonio Turiel participa esta tarde en el XVIII Curso de Divulgación Científica y Cultural de la Universidad de León con la ponencia ‘La crisis de sostenibilidad en el siglo XXI’. El físico y matemático del CSIC, que investiga en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, se centrará en el diagnóstico de la crisis de recursos, ambiental y social y de la falta de reacción, teniendo en cuenta que se trata de procesos largos y lentos.

La conferencia está prevista de 19.30 a 21.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) en el campus de Vegazana.

Turiel aboga por el decrecimiento, que califica como una «disminución del metabolismo de la s ociedad» y lo considera inevitable; además, es crítico con las posturas productivistas de los diversos partidos políticos tanto de derecha como de izquierda.

El leonés ha adquirido gran populidad como divulgador científico, labor que realiza en conferencias, artículos y sobre todo a través de su blog The Oil Crash, en el que acaba de publicar una nueva entrada: «Se respira un ambiente de fin de ciclo», sostiene el científico.

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales (FCBA) de la Universidad de León (ULE), con el apoyo de la Fundación Carolina Rodríguez, ha organizado el ‘XVIII Curso de Actualidad Científica y Cultural’, que se celebrará entre el 21 de octubre y el 1 de diciembre de 2025 con un programa abierto a toda la sociedad, que en esta edición se centrará en los ‘Retos Globales’.

A lo largo de dos meses, doce especialistas de reconocido prestigio en distintos ámbitos –Biología, Derecho, Veterinaria, Filosofía, Humanidades o Ciencias Sociales– abordarán cuestiones de máxima actualidad como el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, las migraciones, la crisis de sostenibilidad o los desafíos tecnológicos y jurídicos internacionales.