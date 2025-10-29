José Miguel Mulet: «La ganadería extensiva tiene más impacto ecológico"

José Miguel Mulet, autor de Comemos los que somos, sostiene que lo que la dieta considerada más sostenible no está garantizado por ningún sello.

-Usted dice que comemos lo que somos. ¿Cómo somos?

-Complicados, complejos y cambiantes.

-¿Qué comida es más sostenible y mejor para el medio ambiente?

-Depende de muchos factores, de dónde vivas, de lo que se puedan producir en tu entorno. Hay muchos mitos y lo que la gente piensa que es sostenible no se garantiza por ningún tipo de sello.

-¿Qué es lo menos sostenible y que, sin embargo, pensamos que es lo menos sostenible?

-La gente se piensa que la producción ecológica es más sostenible, y no es así necesariamente porque el sello ecológico no tiene nada que ver con la sostenibilidad. La gente se piensa que una dieta vegetariana es más sostenible y en general sí, pero también hay excepciones. Lo mismo pasa con el producto local, que no es sostenible dependiendo de dónde vivas y lo que se produzca en tu entorno.

-¿Cómo se puede tener todo eso en cuenta a la hora de llenar la cesta de la compra?

-Una cesta de la compra donde haya preferencia de fruta y verdura, en general, es más sostenible, pero eso no quiere decir que excluya la carne; depende del tipo de carne y del tipo de producción.

-¿Cuál es la carne más sostenible?

-En general, no conviene abusar de la carne, pero como dice la OMS, dos o tres veces en semana no debería dar problemas.

-¿Qué tipo de carne?

-Es mejor la carne blanca, o de la de pollo, que tiene menos impacto que las carnes rojas. Comer dos veces carne blanca y una roja no está mal.

-Con el pollo se tiene dudas de cómo se hayan criado y alimentado.

-Las hormonas llevan más de 20 años prohibidas en Europa. Desde el punto de vista nutricional todas las carnes son buenas. El que sea carne de animales en libertad ya es más filosófico y de elección de cada uno, pero no es un tema nutricional. Otra de las sorpresas para el consumidor es saber que la ganadería extensiva tiene más impacto ecológico que la intensiva.

-¿Por qué?

-La ganadería suelta necesita más terreno, más superficie, produce menos comida y contamina más porque tiene un impacto en el ecosistema en el que está.

-¿Y la carne del ganado extensivo no es de mejor calidad?

-En general, sí, aunque hay excepciones. Es un producto premium, pero también es más caro, que no está al alcance de todos. A nivel nutricional no hay tanta diferencia, ni en sabor ni calidad.

-Y también hay que tener en cuenta el bienestar animal.

-Las normas de bienestar animal de Europa son tremendamente exigentes. Las condiciones del bienestar animal en el ganado intensivo también son muy buenas.

-Decía antes que comer ecológico no es más sostenible. ¿Es más saludable?

-No. En principio, que la dieta sea saludable depende de lo que comes. Si tienes una dieta a base de productos ecológicos donde abundan las grasas saturadas no es más saludable. La dieta no la marca el sello sino las elecciones que hagas cuando vas a comprar.

-¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre la alimentación?

-¡Hay tantas! Ahora mismo funciona mucho el «vendemiedos», el que dice que la alimentación nos está intoxicando a todos. Si fuera verdad ya estaríamos todos muertos y lo que pasa es que cada vez vivimos más años y mejor. La comida no nos está envenenando. La gente compra en los supermercados, come tres veces al día, y la esperanza de vida crece.

-Influyen varios factores, porque al mismo tiempo aparecen otras enfermedades.

-Porque cada vez vivimos más años. En la Edad Media no había alzhéimer. Ahora no te mueres de hambre a los 20, pero te puedes morir de cáncer a los 70.

-¿Sin la carne en la prehistoria tendríamos la civilización que tenemos?

-Más bien por la carne cocinada, por la gran disponibilidad de aminoácidos y proteínas. Eso permitió que el cerebro creciera, porque el cerebro demanda mucha energía.

-¿El azúcar es tan mala como la pintan?

-El azúcar en un nutriente esencial y necesario, lo que son malos son los alimentos que tengan solo azúcar, las calorías vacías.

-Si tuviera que elegir ahora mismo un plato del que dependiera su vida ¿qué comería?

-La pregunta tiene matices. ¿Me voy a morir por una deficiencia nutricional, me faltan proteínas, vitamina B12? Si estoy a punto de morirme y necesito comer, cualquier alimento me vale.

-¿Usted cree que con la caída del consumo de carne hay más déficit de vitamina B12?

-El déficit de vitamina B12 va asociado a una dieta vegana muy estricta. Dieta vegana que ahora ya empieza a pasar de moda. La dieta vegana estricta se puso de moda con Instagram, cuando toda la gente posteaba fotos de ensaladas con aguacate, pero la mayoría eran veganos de postureo. Nunca ha habido tantos veganos estrictos como salía en las redes sociales. No tiene nada que ver con una dieta vegetariana ovo láctea. Siempre hay que consultar con un especialistas.

-¿Son tan malos los transgénicos como nos los pusieron hace años?

-No. Son una opción más que ayuda a los agricultores. Sin los transgénicos la carne en Europa sería un lujo y, por suerte, todos nos podemos permitir comer carne gracias a que el ganado se alimenta principalmente de maíz y soja transgénica.

-¿Qué dejaremos de comer en el futuro?

-Será más fácil hacer dietas específicas y va a ser muchos mejor. Dejaremos de comer alguna fruta o verdura que está de moda. Sospecho que la primera que va a caer es la quinoa. De la misma forma, entrarán frutas y verduras que no conocemos. La comida siempre ha estado cambiando.

-¿Es ciento que hay superalimentos?

-No. El único superalimento es la leche materna y solo durante los primeros 6 meses de vida. Un superalimento no es más que una estrategia de marketing. Yo recomiendo superensaladas, todas las que encuentres en el supermercado. La dieta con preponderancia de frutas y verduras, en general, es aceptable. Y digo preponderancia, no exclusividad.