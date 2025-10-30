Descubre Europa gratis: así puedes conseguir uno de los 40.000 billetes para viajar un mes por todo el continente sin pagar ni un euro

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ofrece 40.000 bonos de viaje en tren a jóvenes de 18 años para promover su sentido de pertenencia a la Unión Europea, descubriendo el continente durante un mes, con todo incluido.

En el cuarenta aniversario del Acuerdo de Schengen, la Comisión Europea invita a participar en este programa a jóvenes de 18 años de la Unión Europea y países asociados al programa Erasmus+, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Con la convocatoria, la Comisión Europea quiere celebrar los 40 años del Acuerdo de Schengen, firmado entre 29 países europeos y que supuso la eliminación de los controles en sus fronteras interiores y permitió la libre circulación de las personas.

Los interesados pueden presentar su solicitud a través del Portal Europeo de la Juventud. Los seleccionados obtendrán un pase de tren gratuito para viajar por Europa durante un periodo máximo de 30 días, entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Los jóvenes pueden planificar sus propias rutas o inspirarse en las ya existentes. En la edición pasada, España presentó un total de 45.860 solicitudes y se concedieron 6.980 bonos.