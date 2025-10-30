Descubre Europa gratis: así puedes conseguir uno de los 40.000 billetes para viajar un mes por todo el continente sin pagar ni un euro
La Comisión Europea celebra los 40 años del Acuerdo de Schengen, firmado entre 29 países europeos
La Comisión Europea ofrece 40.000 bonos de viaje en tren a jóvenes de 18 años para promover su sentido de pertenencia a la Unión Europea, descubriendo el continente durante un mes, con todo incluido.
En el cuarenta aniversario del Acuerdo de Schengen, la Comisión Europea invita a participar en este programa a jóvenes de 18 años de la Unión Europea y países asociados al programa Erasmus+, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.
Con la convocatoria, la Comisión Europea quiere celebrar los 40 años del Acuerdo de Schengen, firmado entre 29 países europeos y que supuso la eliminación de los controles en sus fronteras interiores y permitió la libre circulación de las personas.
Los interesados pueden presentar su solicitud a través del Portal Europeo de la Juventud. Los seleccionados obtendrán un pase de tren gratuito para viajar por Europa durante un periodo máximo de 30 días, entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027.
Los jóvenes pueden planificar sus propias rutas o inspirarse en las ya existentes. En la edición pasada, España presentó un total de 45.860 solicitudes y se concedieron 6.980 bonos.