Gadis apoya a los escritores emergentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gadis ha publicado un libro que recopila los 90 microrrelatos finalistas y premiados, seleccionados entre los 2.585 que han participado en su ya tradicional concurso, que este año ha alcanzado la sexta edición y ha obtenido un nuevo récord de participación.

La cadena de supermercados ha editado un total de 12.000 ejemplares que, con el título El destino, se repartirán de forma gratuita en todos los puntos de venta de Galicia y Castilla y León hasta agotar existencias este viernes, 31 de octubre.

Gadis refuerza su compromiso con la promoción del talento emergente, la creatividad y la difusión cultural. En estas seis ediciones, el concurso de microrrelatos ha reunido a una diversidad de autores, tanto por su origen como por la disparidad de edades. La edad de los participantes oscila entre los 14 y 92 años.

Con esta acción, Gadis busca celebrar la cultura y fomentar el hábito de lectura entre sus clientes, además de dar visibilidad al talento de los finalistas ofreciendo relatos de menos de cien palabras que enganchan desde la primera línea. Las historias abarcan diferentes géneros en una demostración de que la brevedad también puede resultar muy expresiva.

El libro se ha editado en formato bolsillo, pensado para facilitar su lectura, y también está disponible en versión digital con el objetivo de llegar a más personas. Puede descargarse en http://www.gadismicrorrelatos.com/.