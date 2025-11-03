La tripofobia sube en la red

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

La tripofobia, el miedo o repulsión irracional a patrones de agujeros o protuberancias, es la fobia por la que más interés muestran los españoles en internet, con más de 1,2 millones de búsquedas al año, según un estudio de Unobravo que además revela que solo la mitad de las 20 fobias más buscadas son condiciones clínicamente diagnosticables. Los resultados de la investigación del servicio de psicología online, que analizó los volúmenes anuales de búsqueda en Google de más de 60 fobias, muestran una mezcla de fobias clínicas, como el miedo a las alturas o a los espacios cerrados, junto con ansiedades ligadas al estilo de vida, impulsadas por el aumento de la conciencia en redes sociales.

En todas las regiones principales de España, la tripofobia domina la clasificación. Solo en Madrid, esta fobia registró 295.200 búsquedas en el último año, mientras que Cataluña tuvo 241.560 y Andalucía 242.400. Incluso en comunidades más pequeñas, como Galicia (59.160) y la Comunidad Valenciana (108.240), el miedo a los agujeros agrupados sigue ocupando el primer puesto. A este miedo irracional le siguen en el ránking nacional otros como la tripanofobia, es decir, el miedo a las agujas, con más de 610.000 búsquedas, lo que refleja la creciente preocupación por los procedimientos médicos y la atención sanitaria.

La agorafobia, relacionada con el miedo a los espacios abiertos o concurridos, ocupa el tercer lugar con casi 400.000 búsquedas. Junto a estos, el miedo a conducir, denominado amaxofobia, con 216.720 búsquedas ha experimentado un incremento del 650 por ciento, lo que pone de relieve un aumento de la ansiedad en torno a la seguridad vial y la independencia. En quinto lugar, la fasmofobia, el miedo a los fantasmas, con 185.760 búsquedas y una subida del 238 por ciento, resalta la influencia cultural del folclore y las supersticiones.

Cierran el 'top' 10 la misofonía, esto es, irritación causada por sonidos específicos (135.840 búsquedas); acrofobia, miedo a las alturas (124.920); emetofobia, al vómito (112.200); nictofobia, a la oscruridad (69.480); y la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados o reducidos, (63.960). La fasmofobia es más común en los habitantes de zonas más arraigadas a tradiciones de folklore. Mientras, en los grandes núcleos urbanos, predominan miedos relacionados con la sobreestimulación diaria, como la misofonía y la agorafobia.