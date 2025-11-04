Las setas intoxicaron a 16 leoneses en tres años

Las setas son ricas en proteínas, minerales, vitaminas, fibra y además poseen un bajo contenido en grasas. Pero también las hay venenosas. La que más intoxicaciones provoca, con riesgo de muerte, es la Amanita phalloides, pero hay otras muchas que llevan directamente al hospital a quien las come. En los últimos tres años, 16 personas han ingresado en el Hospital de León con intoxicaciones por comer setas. «El 75% de los que llegan al Hospital tienen síntomas leves». El médico internista del Hospital de León, Timoteo Cámara, ofrece hoy la conferencia Micetismo. Intoxicaciones por setas y su tratamiento, dentro de las jornadas de la 51 edición de la Semana Micológica de León, que organiza la Asociación Micológica San Jorge hasta el 9 de noviembre.

En la conferencia que se celebra en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 20.30 horas, Timoteo Cámara alertará de los síntomas de salud que ponen en alerta de una posible intoxicación por comer setas venenosas. «Hay muchos tipos de setas, pero todas las intoxicaciones y envenenamientos comienzan con gastroenteristis, vómitos y pueden progresar hasta un fallo hepático y renal».

La más venenosa es la Amanita phalloides «que destruye el hígado en poco tiempo y el resto de los órganos».

Los síntomas de intoxicación por ingerir cualquier tipo de seta no comestible pueden aparecer entre las 6 y las 12 horas. «Con un tratamiento adecuado y a tiempo se cura. Hay que poner sueros y si se conoce el tipo de seta que se ha tomado, el médico prescribe un tratamiento específico. Cada intoxicación por seta tiene una terapia, aunque los síntomas generales se abordar igual. En algunos casos se llega incluso a la hemodiálisis».

La 51 Semana Micológica de León llega marcada por los incendios forestales, las altas temperaturas del verano y la escasez de lluvias, lo que convierte esta temporada en la peor de los últimos 40 años.

Además de las conferencias, la semana ha preparado para el miércoles la proyección del documental Refosetas: la reforestación de la Sierra de la Culebra con setas, en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 20.00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El viernes 7 habrá una salida al campo por diversos lugares de la provincia y el sábado 8 una salida a Almanza para recolectar especies que se expondrán el domingo y en en la Diputación de León a partir de las 11.00 horas.