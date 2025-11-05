Labor 'invisible' y pocos cuidadores profesionales

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha destacado, con motivo de Día Internacional de las Personas Cuidadoras la labor «invisible» de los cuidadores familiares y ha pedido más profesionales dedicados a este sector.

En este sentido, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha pedido homenajear a las personas que «dedican su tiempo, esfuerzo y afecto al cuidado de los demás, especialmente a quienes lo hacen en el ámbito familiar» porque «su labor, muchas veces silenciosa e invisible, sostiene cada día la calidad de vida y la dignidad de miles de personas mayores». Ante esta situación, Fernández Santillana ha defendido la necesidad de «una formación específica y continua» para los cuidadores no profesionales en herramientas como la atención sociosanitaria, la prevención del desgaste emocional, la comunicación o el uso de herramientas digitales, ya que «invertir en su capacitación es invertir en una sociedad más humana, solidaria y preparada para afrontar los retos del envejecimiento». «Su implicación, compromiso y entrega son fundamentales, pero no deberían confundirse con un trabajo informal o improvisado. Cuidar requiere conocimientos, habilidades y acompañamiento», ha subrayado. La expresidenta de CEOMA, miembro de la junta directiva y de la comisión de trabajo de servicios sociales de la entidad, Sabina Camacho, reclaman más profesionales dedicados al cuidado de mayores para poder hacer frente al envejecimiento y apuesta por un mayor reconocimiento económico y social de estos especialistas. Celebra que la nueva Ley de Dependencia «contemple mejoras», «con jornadas de trabajo reguladas y una apuesta por la formación continua», pero insiste en la necesidad de que la sociedad sea consciente «del esfuerzo físico, emocional y social, a menudo invisible y poco valorado».