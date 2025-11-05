Labor 'invisible' y pocos cuidadores profesionales
«Dedican tiempo, esfuerzo y afecto al cuidado de los demás, especialmente quien lo hace en la familia»
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha destacado, con motivo de Día Internacional de las Personas Cuidadoras la labor «invisible» de los cuidadores familiares y ha pedido más profesionales dedicados a este sector.
En este sentido, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha pedido homenajear a las personas que «dedican su tiempo, esfuerzo y afecto al cuidado de los demás, especialmente a quienes lo hacen en el ámbito familiar» porque «su labor, muchas veces silenciosa e invisible, sostiene cada día la calidad de vida y la dignidad de miles de personas mayores». Ante esta situación, Fernández Santillana ha defendido la necesidad de «una formación específica y continua» para los cuidadores no profesionales en herramientas como la atención sociosanitaria, la prevención del desgaste emocional, la comunicación o el uso de herramientas digitales, ya que «invertir en su capacitación es invertir en una sociedad más humana, solidaria y preparada para afrontar los retos del envejecimiento». «Su implicación, compromiso y entrega son fundamentales, pero no deberían confundirse con un trabajo informal o improvisado. Cuidar requiere conocimientos, habilidades y acompañamiento», ha subrayado. La expresidenta de CEOMA, miembro de la junta directiva y de la comisión de trabajo de servicios sociales de la entidad, Sabina Camacho, reclaman más profesionales dedicados al cuidado de mayores para poder hacer frente al envejecimiento y apuesta por un mayor reconocimiento económico y social de estos especialistas. Celebra que la nueva Ley de Dependencia «contemple mejoras», «con jornadas de trabajo reguladas y una apuesta por la formación continua», pero insiste en la necesidad de que la sociedad sea consciente «del esfuerzo físico, emocional y social, a menudo invisible y poco valorado».