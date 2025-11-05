El tiempo en León: alerta por viento ante la llegada de un nuevo frente que traerá lluvia y tormentas

Un hombre pasea por León en un día de lluvia y vientoMaría Fuentes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en la provincia de León, con precipitaciones generalizadas, posibilidad de tormentas y rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en zonas de montaña, motivo por el cual se ha activado el aviso amarillo en la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica.

El aviso amarillo, el de menor riesgo, indica que ese fenómeno meteorológico no afecta a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

El cielo permanecerá nuboso o con intervalos nubosos durante gran parte del día, y las lluvias, que podrán ser débiles o moderadas, se extenderán de oeste a este.

En áreas montañosas, las precipitaciones podrían ser persistentes y acompañarse de tormentas localizadas, especialmente en la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o subirán ligeramente, mientras que las máximas tenderán a descender de forma leve. En León capital se esperan valores entre los 6 y los 16 grados, similares a los de Astorga (6/15), Ponferrada (8/16) y Villablino (4/16).

El viento soplará del sur, con intensidad floja a moderada, aunque se prevén rachas fuertes o muy fuertes en zonas elevadas, lo que podría aumentar la sensación térmica de frío. En León ciudad, por ejemplo, la sensación térmica mínima podría rondar los 4 grados.

En este contexto, se recomienda precaución en desplazamientos por carretera, especialmente en áreas montañosas, ante posibles incidencias derivadas del viento y la lluvia como caída de ramas o objetos mal asegurados.