Ignacio Tejera, Empresario Leonés del Año 2025

La Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha otorgado este miércoles al empresario Ignacio Fernando Tejera Montaño (Temón Inversiones S.L.) la distinción de Empresario del Año 2025.

Tejera, con una dilatada trayectoria en el tejido empresarial leonés, ha estado tradicionalmente vinculado al sector de la construcción, pero ha diversificado su actividad empresarial a través de Temón Inversiones.

Ha promovido proyectos vinculados al sector residencial de la tercera edad, la hostelería o los hoteles, y ha demostrado una visión innovadora y un gran espíritu emprendedor, ha reconocido FELE.

Con sus actividades genera en la actualidad empleo directo para más de 150 personas.