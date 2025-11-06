Alejandro Reyero: «Nuestra cirugía a la carta con IA y 3D se inició en León"

Alejandro Reyero Huerga participó este miércoles en el XVIII Curso de Divulgación Científica y Cultural que organizan la Universidad de León y la Fundación Carolina con la conferencia «Cirugía personalizada al alcance de todos». Ingeniero industrial egresado de la ULE, en 2020 inició una aventura junto con su hermano Javier Reyero Huerga, experto en desarrollo de software, y Alberto Aguilar, al cargo de la gestión de la empresa pionera Digital Anatomics, una start up con la que se han convertido en líderes en el diseño de tecnología para la cirugía de precisión de la columna vertebral, replicable a cualquier patología músculo-esquelética. León ha sido su plataforma de lanzamiento a través de intervenciones pioneras en el Caule.

—¿Qué es Digital Anatomics?

—Es una empresa pionera en aplicar impresión 3D e inteligencia artificial a la cirugía personalizada dentro del ámbito de la medicina de precisión.

—¿Cómo surge esta empresa de biomedicina?

—Aunque nuestra sede está en Leganés (Madrid), los orígenes de la parte técnica están en León. Empezamos en 2020 con trabajos de modelos en 3D de partes de la columna en el servicio de Neurocirugía del Caule, con Antonio Mostaza y David Santamarta y en el servicio de Traumatología con Vicenta Iglesias Cabaneiro y ahora con el doctor Betegón. Actualmente somos un equipo de 25 personas y trabajamos en 30 hospitales en España y en varios países. Hemos colaborado en cirugías en México, Reino Unido, Países Bajos, Emiratos Árabes, Italia y, próximamente, lo haremos en Grecia. Con la doctora Cabaneiro hicimos una intervención pionera para corregir la mala rotación tibial congénita para la que diseñamos guías quirúrgicas en 3D. Era un paciente de 51 años. Con el doctor Mostaza combinamos los biomodelos y guías 3D con la IA en la cirugía de columna, en San Juan de Dios.

—¿Qué hacen exactamente?

—Empezamos haciendo reconstrucciones en 3D para imprimir de la anatomía de los pacientes para una cirugía más precisa y ahora usamos también la IA. A raíz de que un paciente del doctor Mostaza que necesitaba ser operado y precisaba una determinada tecnología que tardaban más de un mes en suministrarle, nos planteamos aplicarlo al proceso. Gracias a la IA, a la capacidad de almacenamiento de imágenes en la nube llegamos a automatizar el diseño en 3D con soluciones en días en vez de en un mes. De esta manera, hemos hecho procesos para hacer automática la obtención de tratamientos personalizados. Es tecnología para calcular cómo tiene que quedar el implante con planos y mediciones para planificar la cirugía y hacerla de forma más precisa. La tecnología hace que la precisión no dependa solo de la pericia del cirujano.

«La IA es una herramienta que dota al cirujano de información y datos que ahora no tenía, y una planificación quirúrgica minuciosa»

—¿A qué tipo de patologías está enfocada esa cirugía a la carta?

—Principalmente a la cirugía de columna vertebral, aunque se podría replicar a cualquier patología músculo-esquelética. De hecho, ya hemos hecho algunas cosas para rodilla y cirugía craneal. Somos los mejores en cirugía de columna.

—¿Qué ventajas tiene el desarrollo de esta cirugía?

—Con la personalización consigues reducir las reintervenciones un 20% y se aceleran los tiempos quirúrgicos de modo que se reducen los costes sanitarios.

—¿Se está aplicando en hospitales públicos?

—Gracias a la tecnología, podemos conseguir que la cirugía personalizada esté al alcance de todos. De hecho, estamos en 30 hospitales en España y, como dije, nos expandimos a nivel internacional.

—¿Qué grado de éxito están alcanzando con la aplicación de este tipo de tecnología para hacer cirugía personalizada?

—En Países Bajos acaba de salir una publicación en la que se señala que el grado de precisión está por debajo de un 1 milímetro sobre lo planificado. Esto supone hasta un 99% de efectividad. La cirugía personalizada minimiza el riesgo de error y mejora los resultados clínicos reduciendo significativamente la necesidad de una reintervención, En cirugía de columna del adulto tienen que reintervenirse 1 de de cada 5 pacientes. Y la colocación de implantes como se realiza a mano alzada, puede llegar a una tasa de malposición del 40%. Con la cirugía personalizada de precisión, esto puede reducirse por completo, con niveles de precisión submilimétricas. La tasa de malposición con esta tecnología no llega al 1%.

—¿En qué medida esta tecnología mejora la calidad de vida de las personas en una sociedad envejecida?

—Sí, uno de los principales grupos a los que afecta la cirugía de columna es la población adulta por la patología degenerativa, es decir, que la condición física empeora con la edad; por ejemplo, debido a la osteoporosis. El éxito de estas cirugías es muy importante el éxito para garantizar una calidad de vida a esas personas durante mucho tiempo, es decir, paliar el dolor o la deformidad que les impide la marcha. Además cuando se trata de patología degenerativa las cirugías son más complejas debido a que la anatomía del paciente está alterada debido a esa degeneración. Pero también beneficia a pacientes que no son mayores como ocurrió con el caso de la cirugía de tibia que hizo la doctora Cabaleiro en León a un hombre de 51 años. («Era una cirugía se hacía muy poco porque sin guías no se sabía exactamente cómo era la inclinación del corte: había que ser muy experto y siempre había riesgo de no ser exacto», como comentó en su día la doctora Cabaneiro).

—¿El desarrollo de la IA llegará a sustituir al cirujano?

—No, la IA es una herramienta que dota al cirujano de información y datos que ahora no tenía, pudiendo realizar una planificación quirúrgica minuciosa. Muchas veces no sé realiza esa planificación previa por falta de tiempo o recursos o la carencia de las herramientas tecnológicas que ahora sí tiene disponible con nuestro producto.