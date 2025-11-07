Doña Letizia: «La inteligencia humana es irremplazable"

La reina Letizia con las personas premiadas y la ministra Diana Morant en El Pardo.EFE/ Chema Moya

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial «bien utilizada puede ser muy útil» pero ha recordado que «la inteligencia humana es irreemplazable».

"La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional, que bien utilizada, puede ser muy útil", ha señalado este jueves doña Letizia, que ha presidido la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

Estos galardones distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.

Asimismo, se otorga a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de la innovación y la competitividad.

Entusiasmo

"España es muchas cosas de todo tipo, pero España sois también vosotros, mujeres y hombres con obras, trayectorias e inteligencias únicas que habéis merecido que vuestro país os reconozca por innovar en biomedicina, por solucionar problemas, por ampliar los límites de la innovación, por haber sabido hibridar el diseño con el arte...", ha manifestado en referencia a los galardonados.

Letizia ha mostrado su admiración por los premiados y les ha rogado que, a pesar «de las dificultades", sigan «con tanto entusiasmo, con energía y con esa gran inteligencia humana para seguir transformando y mejorando» las vidas de los españoles.

Contra el odio

Durante su intervención, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha criticado «el odio, la ignorancia y los bulos", así como a «los detractores de la ciencia, de la verdad y de la propia democracia».

No obstante, ha celebrado que, al mismo tiempo, España viva «una época de cooperación global y de solidaridad ciudadana, de avances científicos y tecnológicos sin precedentes».

Una etapa, ha añadido la ministra Diana Morant, «en la que orientar el talento, la creatividad y la tecnología hacia el bienestar y la prosperidad compartida».

