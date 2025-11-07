Femenino Coral lleva las voces de León a Viena este sábado

Femenino Coral. Voces de León emprendió este jueves el viaje a Viena para su participación en el Musik Reisen Faszination.

Una treintena de mujeres de esta agrupación coral llevan a Austria su miscelánea de canciones entre las que destacan ¡Viva León! y «Nana al niño Dios» con arreglos de Sonia Fernández Delgado, su directora.

La expedición será recibida en la Embajada de España en Viena y en la Casa de España. «Llevamos la cultura de León a Viena», señalan con satisfacción.