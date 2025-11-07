Diario de León

Femenino Coral lleva las voces de León a Viena este sábado

Una treintena de mujeres participan en el Musik Reisen Faszination con su miscelánea de canciones

Concierto de Femenino Coral en marzo.

Femenino Coral. Voces de León emprendió este jueves el viaje a Viena para su participación en el Musik Reisen Faszination. 

Una treintena de mujeres de esta agrupación coral llevan a Austria su miscelánea de canciones entre las que destacan ¡Viva León! y «Nana al niño Dios» con arreglos de Sonia Fernández Delgado, su directora. 

La expedición será recibida en la Embajada de España en Viena y en la Casa de España. «Llevamos la cultura de León a Viena», señalan con satisfacción.

