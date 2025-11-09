Lady Gaga: de la tarde barroca a la nueite gótica

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

En chegando l’outuenu, chega siempres tamién el dir cíclicamente a pañar las castañas. Igual si nos aveiramos a las castañales al amanecerín de dious, cuando pousan na yerba húmeda las castañas que cayeran pola nueite, que si vamos pola tarde, siempres sentimos un aire especial, un aquel melancólicu que nos diz que’l branu yá marchóu ya mandan agora las nubles, que van pousando polos montes.

Yía nesta atmósfera del outuenu ya de las castañas cuando siempres chegaba la riestra de rituales d’alcordanza de la xente que yá nun ta con nós físicamente, anque los guardemos entovía nuna parte del alma. Dir al cementeriu ya a la ilesia faía despertar emociones fondas, xestos chenos de significáu, unos colores ya una cierta teatralidá (sincera, eso sí) que despertaban el dramatismu d’una estética barroca. En terminando la visita coleutiva al cementeriu, volvíase al pueblu pasando por más castañales, las del Poulón, mientras ruxía l’augua creciente del Sil, ansiosu del iviernu cercanu. La nueite anterior a Tolos Santos vivíla esta vez n’outru escenariu mui diferente de las alcordanzas de siempres. Aproveitéi la oportunidá de vere en direutu a Lady Gaga en Barcelona nun conciertu chenu de música guapa ya del «arte del caos personal» qu’el.la mesma proclama. Espectáculu mui pintu, con estravagancia calculada ya con un resultáu que ganóu dafeitu al públicu. Tou foi escesivu no conciertu, gobernáu pola voz magnética ya impetuosa de la dama, que paecía asusañar una griesca galáctica desatada polos imperios del futuru distópicu. Dalguna escena d’humor con potentes símbolos tétricos, reivindicaos de forma impactante nos güechos de los que tábamos ail.lí. Una calavera grandísima, como caverna ou cabana primordial del arte, un poucu incompresible, d’estos tiempos qu’absorben ya reformulan tola herencia cultural. De la barca siniestra del mundu clásicu hasta los testos de Lewis Carrol, había un conxuntu caóticu qu’afilvanaban ya racionalizaban la poderosa voz ya la música impactante de la diva, que deformaba un guión operísticu. Yía difícil atopar un espectáculu más orixinal ya, al mesmu tiempu, más acordias con esti mundu dixitalizáu, con roupas nuevas que son viechas ya, por supuestu, como productu de la cultura norteamericana globalizada. Viénome a la tiesta aquel.la estética del outuenu, de las castañales ya de los cementerios. Pantasmas, cruces inmensas, pervivencias medievales ya victorianas axeitaban un universu pop onde más que la estética barroca bril.laba la escura niebla melancólica del planeta góticu. Vivimos una fiesta gótica, según el calendariu de la muerte.