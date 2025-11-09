Jóvenes que izan en León la bandera de la ciudadanía global

La acción del voluntariado de Entreculturas en la Catedral, el sábado 8 de noviembre.LUIS CANAL

Casi medio centenar de jóvenes rompieron una lanza por el derecho a la educación de las mujeres en el mundo con una performance en la plaza de la Catedral promovida por la oenegé Entreculturas. «Jóvenes que transforman», rezaba la pancarta realizada tras una jornada formativa en la que debatieron sobre la injusticia de que 271 millones de niñas y niños estén sin escolarizar.

La acción de calle fue el broche al encuentro de la red de voluntariado de la oenegé Entreculturas con participación de adolescentes de 13 a 18 años y universitarios procedentes de diferentes puntos de Castilla y León y Cantabria de centros jesuitas.

Son jóvenes dispuestos a transformar al mundo con sus acciones voluntarias. Natalia Carnicero, alumna de 4º de ESO en el colegio Jesuitas de León, se sumó el curso pasado al voluntariado. Cada mes se reúne con sus compañeros para hablar de diferentes temas. Durante la Semana Solidaria realizaron un cuento solidario para los grupos de Infantil y ayer participó en la formación con la red. «Tengo una figura referente que hace cosas solidarias, que es mi padre y quiero ser como él», relata.

Gadea Martínez se ha implicado en la carrera solidaria de Entreculturas, en la que repartió dorsales y en la Semana de la Paz. En 2024 también colaboró en el acto del colegio en favor de los derechos de las mujeres. Para esta alumna de Jesuitas de 4º de ESO, es importante que se sepa que «aunque seamos más jóvenes podemos ayudar a la gente y aportar nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor». La joven valoró la amplia participación en el encuentro con emoción. «Es muy bonito que seamos tantos jóvenes dispuestos a aportar ideas», señaló.