Familias monoparentales del mundo exigen en León "reconocimiento legal" y "políticas inclusivas"

Millones de hogares en todo el mundo están encabezados por una sola persona, en la mayoría de casos, una madre soltera, que asume la responsabilidad total de la crianza, el sustento y el cuidado de su familia. Así lo subraya el manifiesto del I Simposio Global: Familias Monoparentales, organizado por la Fundación Isadora Duncan, con la asistencia de representantes de entidades de Marruecos, Australia, Canadá, México, Colombia, Austria, Macedonia del Norte, España y Escocia.

Las trece organizaciones participantes, llegadas desde nueve países, han sumado una sola voz desde León para «defender los derechos, la dignidad y la igualdad de todas las familias monoparentales» frente a los obstáculos y discriminaciones que sufren, en distinta intensidad y en diferentes ámbitos. Hay una gran brecha entre ser familia monoparental en Canadá, donde el Estado abona 6.000 dólares al año por cada hijo como medida frente al retroceso demográfico, o Colombia, donde la violencia, la pobreza extrema y el desplazamiento marcan la vida de mujeres solas con sus hijos al perder a sus parejas.

Si en Austria, el Estado se hace cargo de los impagos de pensiones, en Marruecos los hijos de madres solteras ni siquiera existen a ojos de la administración, como señaló Assia Morabet, de 100% Mamans, que reúne a 13 asociaciones de todo el país. «Aunque se compruebe por el ADN, el padre tiene derecho a no aceptar la filiación», remarcó la activista feminista. Las mujeres no pueden abortar y las relaciones extramatrimoniales se castigan con la cárcel. La situación es «catastrófica» para estos niños abocados al fracaso escolar. 100% Mamans trabaja con muchas mujeres migrantes y ayuda con becas escolares y acompañamiento a más de 3.600 familias.

Las Familias Monoparentales de Querétaro, México, participan desde 2011 en una red de apoyo implantada en 18 estados. Hay cuatro millones de madres solteras en este estado y en 20224 han aumentado un 127% las mujeres en esta situación, con la especial problemática de las madres adolescentes. La campaña «No más niñas madres» es una de las numerosas acciones que protagonizan. «Nos llaman insistencialistas». señaló Cynthia Casarrubias.

En Macedonia del Norte han sido los hijos de padres y madres que encabezan familias monoparentales los que se han organizado para visibilizarse. Son hijos de padres fallecidos, encarcelados o desconocidos. La sombra de la guerra de los Balcanes planea sobre esta situación particular. Desde Australia llegaron dos organizaciones que trabajan por las madres solteras.

En Escocia hay más de 144.000 familias monoparentales, muchas de ellas atrapadas por la pobreza. «Si tienes más de dos hijos solo recibes dinero por dos», señaló Umar Ansari, de One Parent Families Scotland. En Australia se creó una asociación en 1969 ante el estigma que suponía el embarazo fuera del matrimonio. Las fundadoras reclamaban el derecho a quedarse con sus hijos. «Tenían que casarse o darles en adopción», señaló Jenny Davison, directiva del Council of Single Mother and Their Children.

Por parte de España, donde hay más de dos millones de familiares monoparentales, participaron, además de la FFM Isadora Duncan, fundada por María García en 1983, Carmen Flores, de la Asociación Solidaridad con madres solteras, y las organizaciones territoriales de Zaragoza y Galicia, Amasol y Fagamos, con Patricia Durán e Inmaculada Alonso, que mostraron la disparidad de situaciones en el mapa autonómico. «Somos iguales ante la ley pero hay un estigma social y faltan políticas para las familias monoparentales», recalcó Carmen Flores.

El Manifiesto Internacional por la Igualdad, la Visibilidad y el Apoyo a las Familias Monoparentales que suscribieron las 13 organizaciones participantes en el simposio en León reclama «el reconocimiento legal y social de todas las familias monoparentales como actores fundamentales de la sociedad» y exige «políticas públicas inclusivas y equitativas que garanticen la igualdad de oportunidades en educación, empleo, salud y vivienda».

«Exigimos un apoyo real a la conciliación familiar y laboral, que atienda de manera efectiva las necesidades de las familias monoparentales, así como una mayor visibilización y respeto social que promueva un cambio cultural capaz de valorar y reconocer la diversidad y riqueza de nuestras familias», prosigue el manifiesto.

Denuncian la violencia económica que sufren muchas familias monoparentales y reclaman «mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación, así como marcos legales y sociales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones económicas y el derecho a una vida digna y libre de violencia para todas».

El derecho a la cultura, a participar en actividades creativas, al descanso y a tener vacaciones es otro de los puntos del manifiesto común. «No deben ser privilegios reservados a unos pocos, sino derechos fundamentales que promuevan la salud integral de las familias monoparentales y contribuyan a la construcción de sociedades más equilibradas, felices y cohesionadas», señala.

El Simposio de León hace un llamamiento a «la cooperación internacional entre organizaciones para compartir experiencias, fortalecer nuestra voz colectiva" y exige "compromiso firme con las familias monoparentales".