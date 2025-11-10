Familias monoparentales del mundo exigen en León "reconocimiento legal" y "políticas inclusivas"
El I Simposio Internacional reclama medidas reales de conciliación, acceso a la cultura, la creación y el descanso de un colectivo en el que la pobreza es predominante
Millones de hogares en todo el mundo están encabezados por una sola persona, en la mayoría de casos, una madre soltera, que asume la responsabilidad total de la crianza, el sustento y el cuidado de su familia. Así lo subraya el manifiesto del I Simposio Global: Familias Monoparentales, organizado por la Fundación Isadora Duncan, con la asistencia de representantes de entidades de Marruecos, Australia, Canadá, México, Colombia, Austria, Macedonia del Norte, España y Escocia.
Las trece organizaciones participantes, llegadas desde nueve países, han sumado una sola voz desde León para «defender los derechos, la dignidad y la igualdad de todas las familias monoparentales» frente a los obstáculos y discriminaciones que sufren, en distinta intensidad y en diferentes ámbitos. Hay una gran brecha entre ser familia monoparental en Canadá, donde el Estado abona 6.000 dólares al año por cada hijo como medida frente al retroceso demográfico, o Colombia, donde la violencia, la pobreza extrema y el desplazamiento marcan la vida de mujeres solas con sus hijos al perder a sus parejas.
Si en Austria, el Estado se hace cargo de los impagos de pensiones, en Marruecos los hijos de madres solteras ni siquiera existen a ojos de la administración, como señaló Assia Morabet, de 100% Mamans, que reúne a 13 asociaciones de todo el país. «Aunque se compruebe por el ADN, el padre tiene derecho a no aceptar la filiación», remarcó la activista feminista. Las mujeres no pueden abortar y las relaciones extramatrimoniales se castigan con la cárcel. La situación es «catastrófica» para estos niños abocados al fracaso escolar. 100% Mamans trabaja con muchas mujeres migrantes y ayuda con becas escolares y acompañamiento a más de 3.600 familias.
Las Familias Monoparentales de Querétaro, México, participan desde 2011 en una red de apoyo implantada en 18 estados. Hay cuatro millones de madres solteras en este estado y en 20224 han aumentado un 127% las mujeres en esta situación, con la especial problemática de las madres adolescentes. La campaña «No más niñas madres» es una de las numerosas acciones que protagonizan. «Nos llaman insistencialistas». señaló Cynthia Casarrubias.
En Macedonia del Norte han sido los hijos de padres y madres que encabezan familias monoparentales los que se han organizado para visibilizarse. Son hijos de padres fallecidos, encarcelados o desconocidos. La sombra de la guerra de los Balcanes planea sobre esta situación particular. Desde Australia llegaron dos organizaciones que trabajan por las madres solteras.
En Escocia hay más de 144.000 familias monoparentales, muchas de ellas atrapadas por la pobreza. «Si tienes más de dos hijos solo recibes dinero por dos», señaló Umar Ansari, de One Parent Families Scotland. En Australia se creó una asociación en 1969 ante el estigma que suponía el embarazo fuera del matrimonio. Las fundadoras reclamaban el derecho a quedarse con sus hijos. «Tenían que casarse o darles en adopción», señaló Jenny Davison, directiva del Council of Single Mother and Their Children.
Por parte de España, donde hay más de dos millones de familiares monoparentales, participaron, además de la FFM Isadora Duncan, fundada por María García en 1983, Carmen Flores, de la Asociación Solidaridad con madres solteras, y las organizaciones territoriales de Zaragoza y Galicia, Amasol y Fagamos, con Patricia Durán e Inmaculada Alonso, que mostraron la disparidad de situaciones en el mapa autonómico. «Somos iguales ante la ley pero hay un estigma social y faltan políticas para las familias monoparentales», recalcó Carmen Flores.
El Manifiesto Internacional por la Igualdad, la Visibilidad y el Apoyo a las Familias Monoparentales que suscribieron las 13 organizaciones participantes en el simposio en León reclama «el reconocimiento legal y social de todas las familias monoparentales como actores fundamentales de la sociedad» y exige «políticas públicas inclusivas y equitativas que garanticen la igualdad de oportunidades en educación, empleo, salud y vivienda».
«Exigimos un apoyo real a la conciliación familiar y laboral, que atienda de manera efectiva las necesidades de las familias monoparentales, así como una mayor visibilización y respeto social que promueva un cambio cultural capaz de valorar y reconocer la diversidad y riqueza de nuestras familias», prosigue el manifiesto.
Denuncian la violencia económica que sufren muchas familias monoparentales y reclaman «mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación, así como marcos legales y sociales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones económicas y el derecho a una vida digna y libre de violencia para todas».
El derecho a la cultura, a participar en actividades creativas, al descanso y a tener vacaciones es otro de los puntos del manifiesto común. «No deben ser privilegios reservados a unos pocos, sino derechos fundamentales que promuevan la salud integral de las familias monoparentales y contribuyan a la construcción de sociedades más equilibradas, felices y cohesionadas», señala.
El Simposio de León hace un llamamiento a «la cooperación internacional entre organizaciones para compartir experiencias, fortalecer nuestra voz colectiva" y exige "compromiso firme con las familias monoparentales".
Las trece organizaciones reunidas en León
apoyo al empleo, la educación y la vivienda; y visibilizamos la violencia de género en todas sus vertientes, sobre todo la económica, la que nos afecta a todas.
• 100% Mamans (Marruecos) – Defiende los derechos de las madres solteras y sus hijos/as, ofreciendo albergue, asesoría legal, formación y programas de inclusión.
• Single Mother Families Australia (SMFA) – Mejora la seguridad y bienestar de las familias monoparentales, especialmente las afectadas por violencia de género,
ofreciendo apoyo especializado y abogando por cambios sociales.
• Council of Single Mothers and their Children (CSMC, Australia) – Lograr el cambio al potenciar la capacidad de acción, los derechos y las necesidades de las madres solteras y sus hijos y al promocionar servicios de apoyo especializados.
• Carrefour Familles Monoparentales (Canadá) – Proporciona asistencia material, apoyo emocional y actividades de socialización, fomentando la amistad y el crecimiento personal y familiar.
• Asociación de Familias Monoparentales de Querétaro (México) – Mejora la calidad de vida de las familias monoparentales promoviendo la conciliación laboral, el
apoyo a la vivienda, acceso al empleo y una vida libre de violencia.
• Ciudad de las Mujeres y Liga de Mujeres Desplazadas (Colombia) – Lucha por la restitución de los derechos de las víctimas afectadas por violencia y el desplazamiento del conflicto armado en Colombia.
• Asociación Solidaridad con Madres Solteras (España) – Acompaña a familias monoparentales en vivienda, empleo y conciliaciación, promoviendo integración social y autonomía económica.
• Youth of Diverse Families (Macedonia del Norte) – Es una organización dirigida por jóvenes, que promueve la igualdad de género, los derechos de la juventud y la inclusión, con especial atención en los niños y jóvenes de familias monoparentales.
• Thanks Day (Austria) – Reconoce y agradece a las familias monoparentales por su dedicación, organizando eventos y actividades de apoyo y celebración.
• Fagamos (Galicia, España) – Apoya a familias monoparentales en vivienda, empleo y conciliación, ayudando a superar desafíos socioeconómicos, luchando por la equiparación y reconocimiento de derechos y puesta en marcha de apoyos específicos.
• Amasol (Aragón, España) – Refuerza la autonomía y calidad de vida de las
familias monoparentales mediante acompañamiento integral.
• One Parent Families Scotland (Reino Unido) – Trabaja con y para las familias monoparentales, proporcionando servicios de apoyo que les permitan alcanzar su potencial y ayudando a crear soluciones duraderas a la pobreza y a los obstáculos a los
que se enfrentan muchas madres/padres solteros y sus hijos e hijas.
y el Apoyo a las Familias Monoparentales
Declaración conjunta – 31 de octubre de 2025
Afirmamos nuestro compromiso con la dignidad, los derechos y la igualdad real de todas las familias monoparentales, sin distinción de origen, cultura, situación económica o circunstancias personales. Las familias monoparentales somos un pilar esencial de nuestras sociedades, sosteniendo con esfuerzo y resiliencia la vida cotidiana, el cuidado y la crianza, muchas veces en condiciones de desigualdad y sin el
reconocimiento que merecemos.
Cada día enfrentamos barreras estructurales que dificultan nuestro acceso a recursos, la conciliación entre la vida laboral y familiar, y la participación plena en la vida social y económica.
Hoy, millones de hogares en todo el mundo están encabezados por una sola persona, en la mayoría de casos, una madre soltera, que asume la responsabilidad total de la crianza, el sustento y el cuidado de su familia. A pesar de nuestra contribución como familias monoparentales, esencial para la sociedad y del esfuerzo incansable que supone mantener un hogar monoparental, seguimos enfrentando desigualdades estructurales que afectan a nuestro bienestar y el de nuestras familias: impactos de la desigualdad de género, acceso limitado a políticas de conciliación, discriminación laboral, insuficientes ayudas económicas y escasa visibilización social. Esta situación no solo limita nuestras oportunidades, sino que también impide que se reconozca plenamente el valor y la
importancia de nuestras familias en la construcción de sociedades más justas y equitativas.
En muchos países, la pobreza sigue afectando de manera desproporcionada a las familias monoparentales, y en especial a las encabezadas por mujeres. La pobreza infantil, consecuencia directa de la precariedad económica de sus progenitoras o progenitores, vulnera derechos fundamentales y perpetúa ciclos de desigualdad que traspasan
generaciones. Además, los problemas relacionados con la vivienda —la dificultad para acceder a un hogar digno, la inseguridad habitacional o el riesgo de desahucio— agravan
la exclusión social y emocional de millones de madres, padres, hijos e hijas. Reclamamos, por tanto, la adopción de políticas públicas urgentes, integrales y coordinadas que garanticen el acceso universal a una vivienda adecuada, ingresos suficientes para vivir con dignidad, y medidas específicas para erradicar la pobreza infantil. Solo a través de una voluntad política real de los Estados y de la cooperación internacional podremos
asegurar que ninguna familia monoparental quede atrás.
Es por ello que, las asociaciones aquí reunidas compartimos la misión de apoyar a las familias monoparentales y fortalecer su voz en la política social, jurídica y económica.
Exigimos el reconocimiento legal y social de todas las familias monoparentales como actores fundamentales de la sociedad, y la implementación de políticas públicas inclusivas y equitativas que garanticen la igualdad de oportunidades en educación, empleo, salud y vivienda. Exigimos un apoyo real a la conciliación familiar y laboral, que atienda de manera efectiva las necesidades de las familias monoparentales, así como una mayor visibilización y respeto social que promueva un cambio cultural capaz de valorar y reconocer la diversidad y riqueza de nuestras familias.
Denunciamos la existencia de la violencia económica como una forma de violencia estructural que impacta directamente en la autonomía y la estabilidad de las familias monoparentales. Denunciamos esta realidad y exigimos mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación, así como marcos legales y sociales que garanticen
el cumplimiento de las obligaciones económicas y el derecho a una vida digna y libre de violencia para todas.
Reivindicamos nuestro derecho a producir y consumir cultura, a participar activamente en la creación artística, científica y social, así como nuestro derecho a disfrutar de vacaciones, tanto junto a nuestros hijos e hijas como en espacios propios de descanso. El disfrute, el descanso y el acceso a la vida cultural no deben ser privilegios reservados a unos pocos, sino derechos fundamentales que promuevan la salud integral
de las familias monoparentales y contribuyan a la construcción de sociedades más equilibradas, felices y cohesionadas. Hacemos un llamamiento a la cooperación internacional entre organizaciones para compartir experiencias, fortalecer nuestra voz colectiva y exigir a gobiernos, instituciones y sociedad civil un compromiso firme y concreto con todas las familias monoparentales,
trabajando juntas por un mundo más justo, equitativo e inclusivo, donde se reconozca plenamente su valor, diversidad y dignidad.
Juntas, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por la dignidad, la igualdad y el bienestar de todas las familias monoparentales, convencidas de que unidas podemos
transformar la sociedad y fortalecer nuestra voz colectiva.