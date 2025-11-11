El papa, a 14 kilómetros de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un momento inesperado ha logrado entrelazar en pleno 2025 dos realidades muy dispares: la provincia de León y el epicentro espiritual del Vaticano. Todo ello gracias a la acción de un sacerdote zamorano que, durante una solemne audiencia, optó por un gesto tan sencillo como cargado de simbolismo.

El episodio quedó grabado en la memoria colectiva por la forma en que un elemento cotidiano de las carreteras españolas fue elevado a la categoría de emblema internacional.

El acto de entregar una imagen de una señal de carretera española podría parecer simple anécdota, pero encierra un profundo significado. La señal muestra con claridad la palabra "León" junto al número 14, una cifra ahora asociada globalmente al recién elegido Sumo Pontífice. Esta coincidencia fortuita ha permitido que la provincia de León, famosa por su historia y su legado como antiguo reino, se vea reflejada en el nombre papal y enlazada simbólicamente con el Vaticano.

En España, el kilómetro 14 de la N-630 es conocido por anunciar la inminente llegada a León capital, pero nunca antes había adquirido una relevancia eclesiástica semejante. El hecho de que Héctor Galán Calvo, sacerdote zamorano, eligiera precisamente esa señal destaca su ingenio y el deseo de rendir homenaje de manera original, captando la atención tanto de católicos como de amantes de la historia y la cultura.