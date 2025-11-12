La leonesa Teresa Fernández Casado, la mujer más longeva de España con 112 años

Publicado por Carmen Tapia /Ana Gaitero León Creado: Actualizado:

La leonesa Teresa Fernández Casado, de 112 años, se convierte en la mujer más longeva de España tras el fallecimiento de la catalana Angelina Torres, cuatro meses mayor que ella. Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona. Teresa Fernández Casado vive en Zambrocinos del Páramo cuidada por dos de sus hijas y un hijo, los más pequeños de siete hermanos, Ausibio, de 79 años, Manolita, de 77 y Rosa de 75. «Está muy bien, para cumplir 113, come bien, salimos a la calle todos los días a pasear, aunque desde hace tres años va en silla de ruedas», dice su hija Manoli.

Teresa tiene otros tres hijos, una hija de 81 años y dos varones de 92 y 93 años. Su hijo de 93 años es la persona de más edad de España que tiene a su madre viva.

La persona más longeva de la que se ha tenido constancia en León fue Saturnino de la Fuente García, que vivió cerca de 113 años. Este hombre, que se coronó como el varón más longevo del mundo, por el Guinness World Records, era natural de Puente Castro y se ganó la vida como zapatero. Su vida se alargó entre el 12 de febrero de 1909 y el 18 de enero de 2022. Ni un mes para los 113. Ángeles de la Fuente falleció con casi 112 años. Nacida en San Justo de los Oteros el 11 de marzo de 1912 dio su último suspiro el 28 de diciembre de 2023 en la residencia de Armunia. Antonio Alvarado, nacido el 8 de julio de 1912 en Remolina, vivió 110 años. Falleció el 27 de septiembre de 2022 en la residencia de Vegaquemada.