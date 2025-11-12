Cuerpos no normativos ausentes de las pantallas

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La representación en la ficción de los 'cuerpos no normativos' —aquellos que no se ajustan a los cánones convencionales— sigue siendo muy baja: apenas alcanzan el 9% del total de personajes, suelen aparecer bajo estereotipos y más de la mitad de ellos aún carecen de una trama propia.

Así consta en el tercer informe contra la gordofobia del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA), presentado este martes, que analiza cómo se trata la diversidad corporal en el cine y las series españolas de 2024.

Este informe, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Prime Video, examina un total de 1.870 personajes, 102 películas y 79 temporadas de series de ficción estrenadas el año pasado.

Según se desprende del estudio, el total de personajes con cuerpos no normativos es muy similar en ambos medios: el 9,19 % en películas y el 9,21 % en series. Aun así, ha habido un leve crecimiento respecto a 2023, cuyos valores eran de un 8,83 % en cine y un 8,2 % en series que, según apuntan, no se debe a un aumento de personajes gordos, sino a la aparición de otros tipos de corporalidades diversas, como aquellas que incluyen algún tipo de discapacidad. Por otro lado, destacan los estereotipos que cargan este tipo de personajes: mientras que los hombres gordos aparecen definidos por su pasión por la comida, las mujeres gordas se presentan preocupadas por su cuerpo.

Personajes de comedia

Los personajes con cuerpos considerados no normativos están vinculados generalmente —según señalan— con la comedia, mientras que están ausentes en la fantasía o la ciencia ficción. De hecho, el 55,23 % no cuentan con tramas propias, hecho que hace evidente su poca profundidad y relevancia en la pantalla. También hay diferencias en cuanto a su presencia en la pantalla. En películas, los hombres suponen el 7,94 % de los personajes gordos, mientras que ellas equivalen al 4,17 %. En el caso de las series, se cuenta con un 8,52 % de hombres gordos frente a un 5,21 % de mujeres. En cuanto a personajes no binarios, no existe ninguno en el cine y solo tres en series. El informe revela también que la mitad de los cuerpos no hegemónicos corresponden a personajes mayores de 50 años, no hay representación de personajes gordos menores de 13 años y las ficciones juveniles siguen sin mostrar diversidad corporal. Destaca la diferencia de clase: según señala el ODA, en el cine se detecta una mayor presencia de personajes con corporalidades no hegemónicas pertenecientes a clases sociales bajas. Además, en el drama, la gordura está vinculada a la maldad. También han analizado la intersección entre discapacidad y gordura, y rara vez se muestran juntas en un mismo personaje. Solo ha aparecido un único personaje en películas y tres en series.