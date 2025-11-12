Pruebas de glucemias capilares por el día de la diabetes en León

Foto de archivo de una de las pruebas de glucemia.dl

La Asociación de Diabéticos de León (Adile) ha programado una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre.

La programación comienza el día 13 con el cupón diario de la ONCE en toda España,que estará dedicado al Día Mundial de la Diabetes.

El viernes 14 se iluminarán de azul, color de la diabetes, las fachadas del Museo Casa Botines Gaudí y del Palacio de los Guzmanes de la Diputación provincial, así como, por parte del Ayuntamiento de León una fuente, Santo Domingo o Guzmán el Bueno, aún sin determinar.

El lunes 17 a las 19.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de León, tendrá lugar la charla coloquio «Obesidad y dabetes» impartida por la jefa del servicio de Endocrinología del Hospital de León, María Ballesteros Pomar, recientemente galardonada con la Medalla de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Los días 18, 19 y 20 tendrán lugar pruebas de glucemias capilares, realizadas por profesionales sanitarios en centros comerciales, con el siguiente horario: día 18 en E.Leclerc de 17.00 a 20.00 horas; día 19 en León Plaza de 10.30 a 14.00 horas y día 20 en Carrefour de 17.00 a 20.00 horas.

Adile es una asociación sin ánimo de lucro, orientada a agrupar a personas con diabetes y sus familias, con el fin de proporcionarles información y asesoramiento.