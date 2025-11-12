Movilización en El Ejido para rescatar de un tejado a una gata acogida perdida hace 10 días en León

Voluntarios, vecinos, policía local y bomberos se movilizan para rescatar a Nora, una gata de algo más de un año que se escapó de la vivienda del voluntario que la tenía acogida, tras ser rescatada de una colonia de la calle.

La gata lleva diez días perdida, sin comida, y se traslada por los tejados del bloque de viviendas de El Ejido de la manzana comprendida entre las calles Víctor de los Ríos y los números 29 y 35 de la calle Obispo Almarcha. Ahora está en el tejado de un quinto piso y los voluntarios que atienden las colonias de gatos de León pidieron autorización a la comunidad de vecinos para rescatarla, pero la acción puede resultar peligrosa por la altura y el riesgo de que se puedan resbalar por los tejados.

La policía local se acercó ayer por la tarde a la zona, pero decidieron posponer cualquier decisión de rescate hasta hoy cuando la luz del día permitiera acceder a los tejados con mayor seguridad.

Mónica Escudero, voluntaria y cuidadora de la colonia a la que pertenecía la gata, rescatada para su cuidado, ha pedido ayuda a los bomberos, que acudirán esta tarde para rescatar al animal, pero el traslado le costará a los voluntarios 300 euros. "LA gata no puede bajar sola y nosotros no podemos asumir ese gasto. Vamos a pedir al Ayuntamiento que colabore y no nos cobre el rescate".

La gata duerme al lado de la chimenea desde que se escapó por una rendija de la persiana de un séptimo piso de la calle Víctor de los Ríos. "Lleva sin comer todo este tiempo y las lluvias le han permitido beber, pero su vida corre peligro".