Los bomberos despliegan una gran grúa para rescatar a una gata en Obispo Almarcha en León

Los bomberos actúan en este momento en un edificio de la calle Obispo Almarcha para rescatar a la gata Nora, perdida hace diez días y localizada en el quinto piso de un bloque de edificios de esta calle en El Ejido. Las personas voluntarias que atienden las colonias de gatos en León han facilitado al equipo de rescate una jaula, que está colocada en la chimenea del edificio para intentar rescatar al felino.

La gata lleva perdida diez días, después de escaparse del domicilio del voluntario que lo tenía en acogimiento después de ser rescatada de una colonia para su recuperación. En todo este tiempo no hay comido y los voluntarios creen que al menos ha podido beber agua gracias a las últimas lluvias.

La búsqueda de la gata ha movilizado a gran parte del vecindario, que en este momento está a la espera de que se produzca el feliz acontecimiento para salvar la vida del animal.

El Ayuntamiento colabora en este rescate y ha acordado con los voluntarios que cuidan las colonias que no cobrará el traslado de los bomberos a la zona.