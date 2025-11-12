Adopta un gato: Bermu, el gato que sacaron de una colonia para salvarle la vida

Vivía en una colonia en León. Bermu, le habían puesto sus cuidadoras. El tríangulo en su morro les recordaba al famoso de las Bermudas. De ahí sacaron el nombre. Todo iba bien hasta que un día descubrieron que tenía la boca destrozada. Una revisión en el veterinario obligó a intervenirle y extraerle algunos dientes. Pero es un gato mayor y no puede volvera a la calle.

Está curado, recuperado y atendido. Pero vive en una habitación, aislado, desde junio. Por eso buscan una familia para él. «Sabemos que lo tiene difícil porque es un gato adulto pero no perdemos la esperanza.

Es muy cariñoso, le gusta estar en brazos, lo único que quiere es mimos y comida». Lo que no ha tenido en la calle. Bermu es positivo en leucemia felina pwero no está enfermo ni muestra síntomas de la enfermedad. Está acogido en la asociación El Carro de Freya. Para su adopción o ser familia de acogida hay que ponerse en contacto con El Carro de Freya a través de sus redes sociales.