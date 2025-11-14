Frío, lluvia y viento en León: el otoño golpea fuerte a la provincia

Un hombre pasea por León en un día de lluvia y vientoMaría Fuentes

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este viernes un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias serán débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, donde podrán ser persistentes, y no se descarta la aparición de alguna tormenta.

Las temperaturas experimentarán un descenso, ligero en las máximas, que se situarán en torno a los 13 grados en León y Astorga, y alcanzarán los 16 en Ponferrada.

Las mínimas oscilarán entre los 5 grados de Villablino y los 9 de Ponferrada, mientras que en la capital y en Astorga se esperan 7 grados.

El viento soplará de componente sur y suroeste, moderado con intervalos de intensidad fuerte, especialmente en áreas montañosas y durante las primeras horas del día, donde se prevén rachas muy fuertes.

A lo largo de la jornada tenderá a disminuir.

La Aemet ha advertido de que estas condiciones se mantendrán en buena parte del territorio leonés, con especial incidencia en la cordillera Cantábrica, donde las precipitaciones y el viento serán más acusados.

Están en aviso amarillo, por acumulación de 40 mm en doce horas, el Sistema Central y Sur de Salamanca; Sanabria, en Zamora; y la Cordillera Cantábrica en León y Palencia.