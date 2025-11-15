El premio Meninas reconoce a Flora Tristán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Reconocimientos Meninas 2025 del Ministerio de Igualdad reconoce a nivel autonómico en Castilla y León a la Fundación Intras, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género. Los premios recayeron este año en Ávila, en María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora; en Burgos, el el Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos; y en León, en la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo.

En Palencia se reconoce al Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid); en Salamanca, a la inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM; y en Segovia, al Colegio de Farmacéuticos de Segovia.

En Soria fueron a parar a la Fundación Cepaim, por su labor con mujeres migrantes; en Valladolid, al sargento primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil); y en Zamora, a la capitán María Isabel García Núñez (Seprona, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, Uprona).