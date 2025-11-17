Campaña de donación de sangre hoy en el Caule

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Complejo Asistencial Universitario de León acoge hoy lunes 17 de noviembre, una campaña de donación de sangre que se desarrollará de 08.45 a 14.15 horas, para la que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León hizo un llamamiento a la participación debido a que en la actuales «las reservas de sangre son bajas».

El ChemCyL informó que las reservas de sangre del grupo 0+, el más común entre la población y el más demandado en hospitales, se encuentran en nivel rojo, mientras que el grupo 0— se encuentra en nivel amarillo, al igual que los grupos A+, A-, AB— y B-.

En Castilla y León se requieren unas 450 donaciones diarias, aunque el consumo de sangre para los pacientes es muy variable, ya que en una intervención quirúrgica se pueden utilizar como mínimo dos unidades de sangre, mientras que en un trasplante hepático se puede necesitar la sangre que donan entre 20 y 40 personas. Además, los componentes sanguíneos tienen una vida útil limitada, de forma que los hematíes duran 42 días, las plaquetas apenas cinco y el plasma puede conservarse hasta un año si se ultracongela.

Los interesados en participar en la campaña de donación de sangre del Caule deberán acudir con el DNI.