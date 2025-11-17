Otra ocasión para entender a Einstein

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Nació hace ya cien años, pero la mecánica cuántica, que ha llevado al desarrollo de tecnologías como los transistores o los láseres, sigue moldeando nuestro presente y futuro pero, pese a su importancia, esta rama de la física sigue siendo muy difícil de entender. Durante seis días, ese será el principal reto de la Bienal Ciudad y Ciencia: explicar y acercar la física cuántica a la ciudadanía, y lo hará de manera simultánea en Barcelona, Madrid y, por primera vez, en México, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Bienal Ciudad y Ciencia, que tendrá lugar del 18 al 23 de noviembre, será un espacio compartido entre la ciencia, el arte y la ciudadanía en el que a través de conferencias, talleres, instalaciones artísticas, debates y actividades abiertas al público, se hablará de los últimos avances científicos y de cómo la investigación y la creatividad se unen para abordar los grandes desafíos de la humanidad. El evento, que en Madrid está organizado por el Círculo de Bellas Artes y en Barcelona por el Ayuntamiento de la ciudad condal, incluye 130 actividades en las que científicos, como el físico Juan Ignacio Cirac o la bioquímica Sara García Alonso, junto a destacados artistas, pensadores y ciudadanos de diferentes disciplinas fomentarán el pensamiento crítico y la curiosidad compartida.

Para inaugurar la Bienal, en el Círculo de Bellas Artes, y con el título Con la sangre en órbita: del deseo de saber al placer de contar, el jueves a las 17.00 horas celebrará un diálogo entre la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes (bióloga y doctora en Museología por el MNHN de París) y Sara García Alonso, astronauta de la ESA. Ese mismo día, a las 19.30h, el físico teórico y escritor italiano, Carlo Rovelli, desde Madrid, conversará con la arquitecta, investigadora espacial, escritora y cineasta, Blanca Pujals, en Barcelona, sobre física cuántica, política y sociabilidad. Y el viernes a las 18h en el Museo de Historia de Barcelona, Juan Ignacio Cirac, un referente mundial de la computación cuántica, cuyas investigaciones han abierto caminos para la tecnología del futuro, desde la criptografía cuántica a las redes de comunicación seguras, y la escritora, investigadora y divulgadora científica Sonia Fernández-Vidal conversarán sobre el futuro cuántico.

Otras propuestas de la Bienal

Pero la Bienal ofrecerá otras actividades de temática científica. En Madrid, por ejemplo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá el viernes 21 una visita guiada que unirá arte y ciencia a través de la física cuántica, y el fin de semana, CaixaForum Madrid ofrecerá el taller 'Sonidos teledirigidos', donde los niños descubrirán cómo se propaga el sonido. Y el domingo 23, a las 12.00 horas, en el cine Estudio del Círculo de Bellas Artes se proyectará el documental de Oliver Stone Nuclear Now. Tras el pase habrá un coloquio sobre física nuclear y bioética con científicos y cineastas. En Barcelona, en el cine Maldá, el miércoles a las 20.00 se podrá verla película Corre, Lola, corre (Tom Tykwer, 1998) y el debate posterior entre Carla Simón y el director del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) Oriol Romero-Isart.

Todo está la web del Círculo de Bellas Artes y en 'biennalciutaticiencia.barcelona'.