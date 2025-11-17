El Albeítar de León proyecta hoy el documental 'Quemados'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teatro El Albéitar de la Universidad de León acoge hoy la proyección del documental 'Quemados. ¿Son los árboles el nuevo cárbon?'. Burned revela la impactante destrucción de los bosques para obtener combustible, «con el aumento de las emisiones de carbono, que superan a las del carbón». La película narra cómo la biomasa leñosa se ha convertido en la salvación renovable y ecológica de la industria de los combustibles fósiles, y presenta a las personas y organizaciones que se oponen a su adopción y uso. Las diversas historias presentan un relato de lo que en este momento constituye una controversia nacional e internacional crítica, aunque en gran parte desconocida.

El documental se enmarca en el ciclo de cine 'Crisis global y alternativas' en la que colabora la Coordinadora de Defensa del Territorio. Comienza a las 20.30 horas y la entrada es gratuita.